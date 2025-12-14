USA ogłaszają przełom w sprawie sąsiada Polski. "Zgodził się"
- Wierzę, że prezydent Białorusi szczerze stara się uspokoić sytuację - przekazał wysłannik Donalda Trump John Coale, komentując napięcie na linii Mińsk-Wilno. Alaksandr Łukaszenka miał zadeklarować, że powstrzyma paraliżujące litewską przestrzeń powietrzną balony przemytnicze. Wcześniej dyktator uwolnił 123 więźniów politycznych.
W skrócie
- Białoruś pod presją USA zgodziła się działać przeciwko balonom przemytniczym, które były problemem na granicy z Litwą.
- Władze Białorusi uwolniły 123 więźniów politycznych w ramach porozumienia z administracją Donalda Trumpa.
- Część więźniów trafiła na Litwę, a pozostałych przewieziono na Ukrainę.
- Zgodził się zrobić wszystko, co w jego mocy, aby powstrzymać balony (przemytnicze - red.) - przekazał po rozmowie z Alaksandrem Łukaszenką wysłannik Donalda Trumpa w Białorusi John Coale.
Balony, wykorzystywane przez przemytników papierosów, były przyczyną wielokrotnego czasowego zamknięcia głównego lotniska w Wilnie. Stały się też podstawą do ogłoszenia na Litwie stanu wyjątkowego.
Litewski rząd zwrócił się do parlamentu o upoważnienie policji i straży granicznej do wsparcia wojskowego w walce z przemytnikami.
Białoruś. Alaksandr Łukaszenka zatrzyma balony przemytnicze? "Stara się uspokoić sytuację"
Agencja Reutera przypomniała, że jeszcze we wtorek Łukaszenka tłumaczył, iż sąsiedni kraj wyolbrzymia problem. Retoryka zmieniła się po dwudniowych negocjacjach z wysłannikiem Trumpa.
- Wierzę, że prezydent Białorusi szczerze stara się uspokoić sytuację. Myślę, że to trochę potrwa, ale myślę, iż da się to rozwiązać. Chce normalnych relacji z sąsiadami, zapewniał mnie - powiedział John Coale.
- Wiem, że Litwa zrobiła wszystko, co w jej mocy, żeby powstrzymać odbiorców papierosów czy czegokolwiek innego. Myślę więc, że obie strony współpracują - dodał wysłannik prezydenta USA na Białorusi.
Białoruś uwolniła 123 więźniów politycznych. "W związku z anulowaniem nielegalnych sankcji"
Białoruski reżi uwolnił 123 więźniów politycznych z różnych państw w ramach umowy z USA - przekazały w niedzielę władze w Mińsku. W tym gronie jest opozycjonistka Maryja Kalesnikaw i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki, ale zabrakło polskiego dziennikarzaAndrzeja Poczobuta.
"W ramach porozumień osiągniętych z Prezydentem USA Donaldem Trumpem i na jego wniosek, w związku z anulowaniem nielegalnych sankcji wobec przemysłu potasowego Republiki Białoruś, nałożonych przez administrację poprzedniego Prezydenta USA Bidena, oraz w związku z procesem znoszenia innych nielegalnych sankcji wobec Republiki Białoruś, głowa państwa postanowił ułaskawić 123 obywateli różnych krajów, skazanych na mocy prawa za popełnienie różnego rodzaju przestępstw - szpiegostwa, terroryzmu i innych przestępstw" - podała służba prasowa Alaksandra Łukaszenki.
Amerykańska ambasada w Wilnie przekazała, że część więźniów po opuszczeniu Białorusi trafi na Litwę, w tym m.in. Aleś Bialacki. Pozostali uwolnieni pojechali do Ukrainy.
Źródło: Reuters