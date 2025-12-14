W skrócie Białoruś pod presją USA zgodziła się działać przeciwko balonom przemytniczym, które były problemem na granicy z Litwą.

Władze Białorusi uwolniły 123 więźniów politycznych w ramach porozumienia z administracją Donalda Trumpa.

Część więźniów trafiła na Litwę, a pozostałych przewieziono na Ukrainę.

- Zgodził się zrobić wszystko, co w jego mocy, aby powstrzymać balony (przemytnicze - red.) - przekazał po rozmowie z Alaksandrem Łukaszenką wysłannik Donalda Trumpa w Białorusi John Coale.

Balony, wykorzystywane przez przemytników papierosów, były przyczyną wielokrotnego czasowego zamknięcia głównego lotniska w Wilnie. Stały się też podstawą do ogłoszenia na Litwie stanu wyjątkowego.

Litewski rząd zwrócił się do parlamentu o upoważnienie policji i straży granicznej do wsparcia wojskowego w walce z przemytnikami.

Białoruś. Alaksandr Łukaszenka zatrzyma balony przemytnicze? "Stara się uspokoić sytuację"

Agencja Reutera przypomniała, że jeszcze we wtorek Łukaszenka tłumaczył, iż sąsiedni kraj wyolbrzymia problem. Retoryka zmieniła się po dwudniowych negocjacjach z wysłannikiem Trumpa.

- Wierzę, że prezydent Białorusi szczerze stara się uspokoić sytuację. Myślę, że to trochę potrwa, ale myślę, iż da się to rozwiązać. Chce normalnych relacji z sąsiadami, zapewniał mnie - powiedział John Coale.

- Wiem, że Litwa zrobiła wszystko, co w jej mocy, żeby powstrzymać odbiorców papierosów czy czegokolwiek innego. Myślę więc, że obie strony współpracują - dodał wysłannik prezydenta USA na Białorusi.

Białoruś uwolniła 123 więźniów politycznych. "W związku z anulowaniem nielegalnych sankcji"

"W ramach porozumień osiągniętych z Prezydentem USA Donaldem Trumpem i na jego wniosek, w związku z anulowaniem nielegalnych sankcji wobec przemysłu potasowego Republiki Białoruś, nałożonych przez administrację poprzedniego Prezydenta USA Bidena, oraz w związku z procesem znoszenia innych nielegalnych sankcji wobec Republiki Białoruś, głowa państwa postanowił ułaskawić 123 obywateli różnych krajów, skazanych na mocy prawa za popełnienie różnego rodzaju przestępstw - szpiegostwa, terroryzmu i innych przestępstw" - podała służba prasowa Alaksandra Łukaszenki.

Amerykańska ambasada w Wilnie przekazała, że część więźniów po opuszczeniu Białorusi trafi na Litwę, w tym m.in. Aleś Bialacki. Pozostali uwolnieni pojechali do Ukrainy.

Źródło: Reuters

