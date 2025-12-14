Strzelanina na plaży w Sydney. Tragiczne doniesienia

Rzecznik prasowy pogotowia ratunkowego stanu Nowa Południowa Walia poinformował, że 13 osób trafiło do szpitala po strzelaninie na plaży Bondi w Sydney.

Według świadka strzelaniny na ziemi leżało co najmniej 10 osób. - Wszędzie była krew - relacjonował 30-letni mieszkaniec miasta Harry Wilson cytowany przez agencję Reutera.

Alex Ryvchin, współdyrektor wykonawczy Rady Wykonawczej Żydów Australijskich, powiedział w wywiadzie dla Sky News, że strzelanina miała miejsce podczas uroczystości na plaży z okazji żydowskiego święta Chanuka, które rozpoczęło się o zachodzie słońca.

- To społeczność żydowska w najlepszym wydaniu, zbierająca się, aby świętować radosną okazję. Jeśli zostaliśmy celowo zaatakowani w ten sposób, to jest to coś, czego nikt z nas nie był w stanie sobie wyobrazić. To straszna rzecz - powiedział, dodając, że jego doradca ds. mediów został ranny w wyniku ataku.

Strzelanina w Sydney. Premier: Szokujące i przykre

- Obrazy z Bondi są szokujące i przykre. Policja i służby ratownicze pracują na miejscu, aby ratować życie ludzi. Moje myśli są z każdą osobą dotkniętą tym zdarzeniem - skomentował tragiczne zdarzenia premier Australii Anthony Albanese.

Jak dodał, jest w kontakcie z premierem Nowej Południowej Walii. Albanese zapewnił też, że australijskie władze współpracują z tamtejszą policją. - Będziemy podawać dalsze informacje w miarę potwierdzania się nowych danych - dodał.

Sydney. Strzelanina na plaży Bondi. W sieci pojawiły się wstrząsające nagrania

Sydney Morning Herald podał, że w zdarzeniu wiele osób zostało rannych, a stacje telewizyjne Sky i ABC wyemitowały wstrząsający materiał filmowy pokazujący ludzi leżących na ziemi.

Filmy pojawiają się także w mediach społecznościowych. Widać na nich ludzi rozbiegających się, gdy słychać wielokrotne strzały i syreny policyjne. Nie publikujemy nagrań z uwagi na ich drastyczność.

Inny film pokazuje dwóch mężczyzn przyciśniętych do ziemi przez umundurowanych policjantów na małym moście dla pieszych. Widać, jak funkcjonariusze próbują reanimować jednego z mężczyzn. Agencja Reutera nie była jednak w stanie natychmiast zweryfikować tych materiałów.

Wkrótce więcej informacji.

