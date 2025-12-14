Strzelanina na plaży w Sydney. Tragiczne doniesienia

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Aktualizacja

13 osób trafiło do szpitala po strzelaninie na plaży Bondi w Sydney. Dwie osoby zostały zatrzymane, a szczegółowe informacje o poszkodowanych nie są wciąż znane. "Operacja policyjna trwa i nadal apelujemy do ludzi, aby unikali tego obszaru" - poinformowały władze. Agencje informacyjne cytują wstrząsające relacje świadków. Do zdarzenia miało dojść podczas uroczystości z okazji żydowskiego święta Chanuka.

Plaża z jasnym piaskiem i falami, duże skupisko ludzi na jednym z fragmentów oraz widoczne policyjne radiowozy i zgromadzenie na ulicy w pobliżu zabudowań.
Strzelanina na plaży w Syndey. Wstrząsające relacje świadków (zdj. ilustracyjne)Cameron SpencerGetty Images

Rzecznik prasowy pogotowia ratunkowego stanu Nowa Południowa Walia poinformował, że 13 osób trafiło do szpitala po strzelaninie na plaży Bondi w Sydney.

Według świadka strzelaniny na ziemi leżało co najmniej 10 osób. - Wszędzie była krew - relacjonował 30-letni mieszkaniec miasta Harry Wilson cytowany przez agencję Reutera.

Alex Ryvchin, współdyrektor wykonawczy Rady Wykonawczej Żydów Australijskich, powiedział w wywiadzie dla Sky News, że strzelanina miała miejsce podczas uroczystości na plaży z okazji żydowskiego święta Chanuka, które rozpoczęło się o zachodzie słońca.

- To społeczność żydowska w najlepszym wydaniu, zbierająca się, aby świętować radosną okazję. Jeśli zostaliśmy celowo zaatakowani w ten sposób, to jest to coś, czego nikt z nas nie był w stanie sobie wyobrazić. To straszna rzecz - powiedział, dodając, że jego doradca ds. mediów został ranny w wyniku ataku.

Strzelanina w Sydney. Premier: Szokujące i przykre

- Obrazy z Bondi są szokujące i przykre. Policja i służby ratownicze pracują na miejscu, aby ratować życie ludzi. Moje myśli są z każdą osobą dotkniętą tym zdarzeniem - skomentował tragiczne zdarzenia premier Australii Anthony Albanese.

Jak dodał, jest w kontakcie z premierem Nowej Południowej Walii. Albanese zapewnił też, że australijskie władze współpracują z tamtejszą policją. - Będziemy podawać dalsze informacje w miarę potwierdzania się nowych danych - dodał.

Zobacz również:

USA. Strzelanina na Uniwersytecie Browna w Providence. Nie żyją co najmniej dwie osoby
Świat

Tragedia na amerykańskim uniwersytecie. Napastnik oddał strzały, są ofiary

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Sydney. Strzelanina na plaży Bondi. W sieci pojawiły się wstrząsające nagrania

    Sydney Morning Herald podał, że w zdarzeniu wiele osób zostało rannych, a stacje telewizyjne Sky i ABC wyemitowały wstrząsający materiał filmowy pokazujący ludzi leżących na ziemi.

    Filmy pojawiają się także w mediach społecznościowych. Widać na nich ludzi rozbiegających się, gdy słychać wielokrotne strzały i syreny policyjne. Nie publikujemy nagrań z uwagi na ich drastyczność.

    Inny film pokazuje dwóch mężczyzn przyciśniętych do ziemi przez umundurowanych policjantów na małym moście dla pieszych. Widać, jak funkcjonariusze próbują reanimować jednego z mężczyzn. Agencja Reutera nie była jednak w stanie natychmiast zweryfikować tych materiałów.

    Wkrótce więcej informacji.

    Zobacz również:

    Tysiące Bułgarów protestuje przed budynkiem parlamentu w Sofii
    Świat

    Protesty ogarnęły Półwysep Bałkański. Tysiące ludzi na ulicach

    Marta Stępień
    Marta Stępień
    Arłukowicz: Jest ogromny kłopot w polskiej służbie zdrowiaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze