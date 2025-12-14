Spis treści: Nowa ulga podatkowa dla rodzin. Co zawiera petycja? Główne cele petycji i uzasadnienie

Dane CBOS z ostatnich lat, na które w swojej petycji powołuje się autor, pokazują jednoznaczny obraz. Polskie dzieci spędzają średnio 4,5 godziny dziennie przed ekranami, a 22 proc. z nich mierzy się z otyłością. W tym samym czasie udział w zajęciach sportowych, choć rośnie, wciąż bywa ograniczony przez czynniki finansowe.

Rodzice deklarują chęć rozwijania pasji swoich dzieci, jednak realia domowych budżetów często nie pozwalają na regularne opłacanie treningów. Miesięczne koszty zajęć dodatkowych sięgają do 300 zł za dziecko, a średnie wydatki na sport wynoszą:

ok. 150 zł miesięcznie w mieście,

ok. 110 zł miesięcznie na wsi.

Przy rosnących cenach usług i sprzętu sportowego nie każda rodzina ma możliwość wspierać aktywność swoich dzieci tak często, jak by chciała. Z tych powodów w petycji zaproponowano rozwiązanie systemowe.

Nowa ulga podatkowa dla rodzin. Co zawiera petycja?

W petycji pojawił się postulat wprowadzenia ulgi podatkowej na dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci w wieku 5-18 lat. Ulga miałaby formę odliczenia od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym.

"Zaproponowana ulga ma być ulgą celową, odliczoną bezpośrednio od podatku, a nie od dochodu. Ma to na celu wyeliminowanie efektu progresji podatkowej, w którym większą korzyść odczuwaliby podatnicy o wyższych dochodach. Ulga ma wspierać rodziny o niższych dochodach, których dzieci częściej nie uczestniczą w zajęciach sportowych ze względów finansowych" - czytamy.

Mechanizm miałby wyglądać następująco:

500 zł rocznie na dziecko - dla osób w I progu podatkowym,

250 zł rocznie na dziecko - dla osób w II progu, o dochodach poniżej 200 tys. zł,

brak ulgi - dla podatników o dochodach powyżej 200 tys. zł.

Środki te mogłyby pokrywać udokumentowane wydatki na zajęcia indywidualne lub grupowe prowadzone przez kluby sportowe, instruktorów, fundacje, gminy i inne podmioty posiadające kwalifikacje sportowe.

Główne cele petycji i uzasadnienie

Autorem petycji jest Decathlon, który kieruje do Sejmu apel o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.

aktywność fizyczna jest fundamentem zdrowia publicznego,

obowiązkiem państwa - zgodnie z Konstytucją - jest wspieranie kultury fizycznej dzieci i młodzieży,

systemowe wsparcie zwiększy dostępność sportu, zwłaszcza dla rodzin o niższych dochodach,

korzyści społeczne, zdrowotne, ekonomiczne i demograficzne będą wieloletnie.

W dokumencie przedstawiono obszerne dane: od struktury demograficznej po wydatki gospodarstw domowych, motywacje i bariery rodziców, aż po przewidywany wzrost liczby aktywnych sportowo dzieci - od 250 tys. do nawet 1,098 mln w skali kraju.

Szacowany koszt wprowadzenia ulgi wyniósłby 120-527 mln zł rocznie, ale - jak wskazuje petycja - część tych środków może wrócić do gospodarki dzięki aktywizacji sektora sportowego, ograniczeniu szarej strefy i poprawie zdrowia społeczeństwa.

