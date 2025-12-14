"To deklaracja wojny". Orban dosadnie po decyzji UE w sprawie Rosji

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Przejmowanie zamrożonych rosyjskich aktywów jest deklaracją wojny - stwierdził na spotkaniu ze swoimi wyborcami premier Węgier Viktor Orban. Skomentował w ten sposób podjętą w piątek przez Unię Europejską decyzję o zamrożeniu rosyjskich aktywów na stałe.

Mężczyzna w garniturze i pomarańczowym krawacie stoi przy mównicy, na tle niebieskiej ścianki z napisem European Council, wypowiada się do mikrofonu.
Premier Węgier Viktor Orban Pier Marco TaccaGetty Images

W skrócie

  • Premier Viktor Orban nazwał potencjalne przejęcie zamrożonych rosyjskich aktywów przez UE deklaracją wojny.
  • Orban ostrzegł o możliwości ingerencji UE w przyszłe wybory parlamentarne na Węgrzech, powołując się na wcześniejsze przypadki z 2018 i 2022 roku.
  • Dwa państwa wyraziły sprzeciw wobec decyzji UE o trwałym zamrożeniu rosyjskich aktywów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Przejmowanie setek miliardów innego państwa nigdy w historii nie przeszło bez odpowiedzi. To deklaracja wojny - powiedział Orban podczas tzw. antywojennego wiecu w Mohaczu, czyli jednego z serii kampanijnych spotkań z wyborcami przed zaplanowanymi na kwiecień przyszłego roku wyborami parlamentarnymi.

    Premier Węgier ocenił również, że pominięcie Budapesztu w podjęciu decyzji ws. rosyjskich aktywów pokazało, iż "złudzenie, że w Brukseli panuje praworządność, prysło".

    Organ ostrzega: UE będzie chciała ingerować w wybory na Węgrzech

    Orban ostrzegł też swoich zwolenników, że muszą przygotować się na "trzecią próbę Brukseli, by wygrać wybory w ich kraju". - Tak było w 2018 i 2022 roku i tak będzie w 2026 roku - stwierdził.

    Rząd Orbana kilkakrotnie oskarżał UE o próby ingerencji w politykę wewnętrzną kraju, a przodującej w sondażach opozycyjnej TISZY zarzucał, że po ewentualnej wygranej kierowałaby się priorytetami Brukseli. Obecne władze węgierskie same określają się "rządem narodowym".

    Państwa członkowskie podjęły w piątek decyzję o zamrożeniu na stałe rosyjskich aktywów zdeponowanych na terenie UE. Przeciwko rozporządzeniu były dwa kraje. Wcześniej swój sprzeciw zapowiadały Węgry i Słowacja.

