W skrócie Premier Viktor Orban nazwał potencjalne przejęcie zamrożonych rosyjskich aktywów przez UE deklaracją wojny.

Orban ostrzegł o możliwości ingerencji UE w przyszłe wybory parlamentarne na Węgrzech, powołując się na wcześniejsze przypadki z 2018 i 2022 roku.

Dwa państwa wyraziły sprzeciw wobec decyzji UE o trwałym zamrożeniu rosyjskich aktywów.

- Przejmowanie setek miliardów innego państwa nigdy w historii nie przeszło bez odpowiedzi. To deklaracja wojny - powiedział Orban podczas tzw. antywojennego wiecu w Mohaczu, czyli jednego z serii kampanijnych spotkań z wyborcami przed zaplanowanymi na kwiecień przyszłego roku wyborami parlamentarnymi.

Premier Węgier ocenił również, że pominięcie Budapesztu w podjęciu decyzji ws. rosyjskich aktywów pokazało, iż "złudzenie, że w Brukseli panuje praworządność, prysło".

Organ ostrzega: UE będzie chciała ingerować w wybory na Węgrzech

Orban ostrzegł też swoich zwolenników, że muszą przygotować się na "trzecią próbę Brukseli, by wygrać wybory w ich kraju". - Tak było w 2018 i 2022 roku i tak będzie w 2026 roku - stwierdził.

Rząd Orbana kilkakrotnie oskarżał UE o próby ingerencji w politykę wewnętrzną kraju, a przodującej w sondażach opozycyjnej TISZY zarzucał, że po ewentualnej wygranej kierowałaby się priorytetami Brukseli. Obecne władze węgierskie same określają się "rządem narodowym".

Państwa członkowskie podjęły w piątek decyzję o zamrożeniu na stałe rosyjskich aktywów zdeponowanych na terenie UE. Przeciwko rozporządzeniu były dwa kraje. Wcześniej swój sprzeciw zapowiadały Węgry i Słowacja.

