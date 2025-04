"Czy Pana / Pani zdaniem Sławomir Mentzen byłby dobrym prezydentem Polski" - takie pytanie otrzymali uczestnicy badania, które wykonało United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. W ogólnym zestawieniu 41,4 proc. pytanych uznało, że lider Konfederacji zdecydowanie nie sprawdziłby się w fotelu głowy państwa, a kolejne 22,5 proc. - że raczej by się nie sprawdził.

Przeciwną opinię wyraziło 24,2 proc. osób - dla nich Mentzen byłby dobrym prezydentem RP. Na opcję "Zdecydowanie tak" postawiło natomiast 3,3 proc.respondentów, a "Nie wiem / trudno powiedzieć" wybrało 8,6 proc.

Polacy o kandydaturze Mentzena. Czy byłby dobrym prezydentem?

Wiadomo też, co o tym polityku sądzą wyborcy dwóch bloków: Koalicji 15 Października oraz opozycji, czyli PiS, Konfederacji i Razem. Wśród tych pierwszych nikt nie postawił na wariant "zdecydowanie tak", lecz 11 proc. uznało, iż Menzten "raczej" byłby dobrym prezydentem.

Uwagę przykuwa odsetek osób popierających obecne partie rządzące, którzy całkiem nie widzą pozytywów ewentualnej prezydentury Mentzena - to 77 proc. Dodatkowe 12 proc. raczej nie widzi obecnego posła w roli głowy państwa.

Natomiast 46 proc. elektoratu opozycji uznało, iż Mentzen raczej sprawdziłby się jako prezydent, a 8 proc. jest co do tego przekonanych. Inaczej uważa w sumie 29 proc. spośród tej grupy, z czego niemal co czwarta podkreśliła, że "raczej" nie byłby dobrym prezydentem.

Mentzen ma większe poparcie wśród mężczyzn niż u kobiet

O Mentzenie pozytywnie wypowiada się prawie połowa mężczyzn. W gronie pań tendencja jest inna, bo tylko 10 proc. kobiet uważa, iż byłby to odpowiednio wykonujący obowiązki prezydent.

Wyniki badania skomentowała na łamach WP dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene. Jak zauważyła, kandydat Konfederacji, nakreślając wizję płatnych studiów w Polsce, o jakiej marzy, a także stojąc na konserwatywnej pozycji względem tematu aborcji, stracił część głosującychw grupie 18-29 lat.

- To ludzie, którzy niekoniecznie chcą mieć dzieci, więc dla nich jest ważne, żeby kwestie właśnie aborcji, dostęp do antykoncepcji były uregulowane - uznała, zaznaczając, iż kontrowersyjne wypowiedzi nie przeszkadzają Mentzenowi umacniać się wśród nieco starszych wyborców, mających od 30 do 39 lat.

Mentzen nie pojechał do Końskich. "Mam się teleportować?"

Dla ekspertki zaskoczeniem jest, że "aż tyle osób na wsi uważa Sławomira Mentzena za człowieka, który byłby względnie dobrym prezydentem". - Dziwi mnie też, że w bardzo dużych miastach, gdzie przecież jest dużo młodzieży, większy dostęp do internetu, jednak aż prawie 60 proc. osób uważa go za beznadziejnego kandydata prezydenta. Zatem duże miasta to nie jest jego elektorat - powiedziała.

Sławomir Mentzen nie był obecny na piątkowej debacie kandydatów zorganizowanej w świętokrzyskich Końskich przez sztab Rafała Trzaskowskiego. "Wy jesteście poważni? O 18:20 zaprasza Pan na debatę o 20? Mam się tam teleportować?" - pytał we wpisie pod filmikiem aktualnego włodarza Warszawy.

Jak dodawał Mentzen, w piątek miał spotkania w wyborcami w Ustrzykach Dolnych, Lesku, Brzozowie i Krośnie. "Nie będę ich odwoływał i zawodził czekających tam na mnie ludzi, żeby jechać do Końskich i próbować wejść na debatę, na którą nie jestem zaproszony. Nie będę brał udziału w tym cyrku" - napisał na platformie X.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

Grzegorz Braun (kandydat Konfederacji Korony Polskiej)

Marek Jakubiak (kandydat Wolnych Republikanów)

Maciej Maciak (kandydat Ruchu Dobrobytu i Pokoju)

Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS)

Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców)

