Tegoroczny grudzień zdążył zaskoczyć nas już nienaturalnie, jak na tę porę roku, wysokimi temperaturami, jednak na tym nie koniec pogodowych niespodzianek. Kolejne przyjdą do Polski wraz z wyżem.

Przewidywania synoptyków wskazują, że o śniegu możemy na razie zapomnieć, a przyczynę można dostrzec w prognozach opadu. Już po 11 dniach grudnia specjaliści odnotowali niedobory opadów w Polsce.

Pod tym względem sytuacja hydrologiczna nie ulegnie poprawie. IMGW przekazał, że wszelkie opady będą omijać nasz kraj aż do świąt.

Opadów faktycznie nie zobaczymy w prognozie instytutu na najbliższe dni. Jeszcze tylko w niedzielę możliwe są niewielkie opady deszczu na południu i wschodzie kraju. W kolejnych dniach (z lokalnymi wyjątkami w czwartek w woj. zachodnio-pomorskim) próżno szukać jakichkolwiek opadów.

Prognoza IMGW - opad atmosferyczny (mm) IMGW materiały prasowe

Pogoda na najbliższy tydzień. Brak opadów w całym kraju

W poniedziałek termometry nie dobiją do 10 kresek na plusie. Jak podaje IMGW, temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni C na południu, około 5 stopni C na przeważającym obszarze kraju do 7 stopni C na zachodzie. Nocą i we wtorek rano należy spodziewać się zachmurzenia, okresami dużego i mgieł ograniczających widoczność.

We wtorek temperatury utrzymają się na zbliżonym poziomie - od -3 stopni C na Podhalu do 7 stopni C na południowym wschodzie. Na przeważającym obszarze kraju około 5 stopni C. Tylko w Bieszczadach może dać się we znaki porywisty wiatr z kierunków południowych.

Pogoda przed świętami. Ciepły i suchy grudzień

W środę może być nieco cieplej. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 4 stopni C; maksymalna do 9 stopni C na południowym wschodzie. Ujemne temperatury tylko na Podhalu - do -2 stopni C. Wiatr słaby lub umiarkowany, porywisty w Bieszczadach.

W czwartek termometry pokażą najmniej -1 stopni C na południu. Temperatura maksymalna od 3 stopni C na północnym wschodzie do 7 stopni C na zachodzie. "Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, z kierunków południowych przechodzący w kierunki zachodnie, na południu przeważnie zmienny" - podaje instytut.

W piątek nadal nie widać opadów. Na Podhalu wciąż temperatura poniżej zera - około -3 stopni C. Maksymalnie termometry pokażą od 3 do 7 stopni C.

Rekord temperatury. Tak ciepłych dni nie było od dekad

Prognozy pogody wskazują na anomalie nie tylko w kwestii opadów. 11 grudnia odnotowano w naszym kraju piętnasty w tym roku rekord średniej dobowej temperatury, a licząc od 1 stycznia, ten rok jest o co najmniej 0,8 stopnia C cieplejszy niż klimatyczna norma.

- Tak ciepłych dni, jak 9, 10 i 11 grudnia, nie odnotowano od 1951 roku - skomentował klimatolog prof. Bogdan Chojnicki.

- Wszystko wskazuje na to, że po domknięciu tej dekady - w 2031 roku, będziemy musieli znowu skorygować swoje myślenie o klimacie Polski, tzn. średniej rocznej temperaturze - dodał.

