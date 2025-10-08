W skrócie Władimir Putin twierdzi, że w 2025 roku Rosja zdobyła prawie pięć tysięcy kilometrów kwadratowych ukraińskiego terytorium, jednak zachodni analitycy i ukraińskie źródła podają w wątpliwość te dane.

Rosyjska propaganda podkreśla sukcesy wojskowe i strategiczną przewagę Moskwy, ale linia frontu pozostaje niestabilna, a Ukraina informuje o lokalnych kontratakach i dużych rosyjskich stratach.

Eksperci zaznaczają, że sukcesy militarne Rosji są niewielkie i mają głównie wymiar polityczny, a Kreml prowadzi kampanię wizerunkową przed wyborami.

Władimir Putin podczas spotkania z dowódcami wojskowymi w obwodzie pskowskim oznajmił, że Moskwa "zachowuje pełną inicjatywę strategiczną" na polu bitwy, a siły ukraińskie "wycofują się na wszystkich kierunkach".

Rosyjski przywódca stwierdził również, że w 2025 roku wojska Moskwy zajęły rzekomo prawie pięć tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy.

- W tej chwili Siły Zbrojne Rosji mają pełną inicjatywę strategiczną. W tym roku wyzwoliliśmy około 4900 kilometrów kwadratowych i 212 miejscowości - oświadczył Putin, odczytując dane ze sztabu.

Wojna w Ukrainie. Władimir Putin chwali wojsko

Według Putina ukraińska armia próbuje uderzać głęboko na rosyjskie tyły, ale to "nie zmienia sytuacji na froncie". W trakcie spotkania po raz kolejny powtarzał propagandowe tezy o "demilitaryzacji" Ukrainy, podkreślając, że cele wojskowe Moskwy "pozostają niezmienne".

Szef rosyjskiego sztabu generalnego Walerij Gierasimow mówił z kolei, że wojska rosyjskie "posuwają się niemal we wszystkich kierunkach". Zaznaczył, że główne wysiłki skupione są na zdobyciu miast Siewiersk i Konstantynówka w obwodzie donieckim, a także na kontynuowaniu ataków w rejonie kupiańskim obwodu charkowskiego oraz obwodach zaporoskiego i dniepropietrowskiego.

Według Gierasimowa wojska rosyjskie "tworzą strefy buforowe" na terenach przygranicznych obwodów sumskiego i charkowskiego, aby "chronić terytorium Federacji Rosyjskiej przed atakami ukraińskich dronów".

Rosja trąbi o sukcesach na froncie. Twierdzenia Putina pod lupą. "Mniej niż 1 proc."

Eksperci przeanalizowali twierdzenia Putina i Gierasimowa - podaje serwis daycom.com.ua. Jak czytamy, zauważyli oni, że oświadczenia Rosjan "mają charakter polityczny, a nie wojskowy", ponieważ linia frontu pozostaje niestabilna.

Jednocześnie strona ukraińska informuje o kontratakach i lokalnych sukcesach swoich sił, a prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył niedawno, że wojska Kijowa odzyskały pozycje w obwodzie sumskim, gdzie Rosja próbuje zdobyć przyczółek.

Dowództwo potwierdza również postępy w kierunku miasta Dobropole w obwodzie donieckim, gdzie ukraińska armia prowadzi działania mające na celu stabilizację linii frontu.

Oficjalne dane ukraińskiego sztabu generalnego wskazują również, że wojska rosyjskie ponoszą znaczne straty w ludziach i sprzęcie, szczególnie w okolicach Kupiańska i Zaporoża. W ciągu ostatniego miesiąca na samym froncie wschodnim Rosja pozbawiona została ponad 25 tys. ludzi, co podważa twierdzenia Kremla o "postępie na dużą skalę" - czytamy.

Zachodni analitycy również nie potwierdzają danych Moskwy. Według szacunków brytyjskiego wywiadu zmiany terytorialne w 2025 roku pozostają minimalne, a większość walk ma charakter pozycyjny. Zauważają oni, że Rosja "zdobywa" głównie zniszczone wioski na linii frontu, które stale zmieniają "właścicieli".

Eksperci zwracają również uwagę na twierdzenie o zdobyciu przez Rosję w 2025 roku pięciu tysięcy kilometrów kwadratowych ukraińskiego terytorium. W ich ocenie to mniej więcej powierzchnia małego kraju w Europie, ale nawet jeśli ta liczba okazałaby się prawdziwa, to powierzchnia ta stanowi mniej niż 1 proc. terytorium Ukrainy. Co więcej, część tego obszaru może obejmować tereny kontrolowane przez Rosję jedynie tymczasowo.

Ukryty cel Putina. "Stara się podtrzymać wizerunek"

Wypowiedzi Putina na temat "inicjatywy strategicznej" zbiegają się z szeroko zakrojoną propagandową kampanią Kremla mającą na celu zademonstrowanie siły przed wyborami prezydenckimi w Rosji. Rosyjskie media państwowe nagłaśniają doniesienia o "sukcesach na froncie", aby wzmocnić poparcie dla rosyjskiego przywódcy.

Według zachodnich źródeł - jak pisze daycom.com.ua - prawdziwym celem Putina jest pokazanie stabilności na froncie i udowodnienie, że Rosja "przejęła inicjatywę". Jednocześnie - jak czytamy - Ukraina przygotowuje nowe linie obrony, otrzymuje pomoc ze strony Zachodu i nasila ataki na rosyjskie zaplecze, w tym infrastrukturę paliwową.

"Rosyjskie deklaracje sukcesu kontrastują z rosnącymi stratami gospodarczymi Kremla. Sankcje, ograniczenie eksportu ropy naftowej i wydatki na wojsko doprowadziły do rekordowych deficytów budżetowych. Mimo to Moskwa stara się podtrzymać wizerunek państwa zwyciężającego w wojnie" - czytamy.

Eksperci twierdzą również, że przemówienie Putina było próbą zademonstrowania elitom, które coraz częściej wyrażają zaniepokojenie długością trwania wojny, kontroli nad sytuacją. Jednocześnie jego słowa o "wyzwoleniu terytoriów" wskazują, iż Moskwa nie planuje w najbliższej przyszłości rozmów pokojowych.

