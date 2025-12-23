W skrócie Biskupi katoliccy z Florydy zaapelowali do Donalda Trumpa o wstrzymanie zatrzymań i obław wobec imigrantów w okresie świątecznym.

Hierarchowie zwracają uwagę, że obecne działania często dotyczą osób, które nie popełniły przestępstw, a jedynie przyjechały do Stanów Zjednoczonych do pracy.

Biały Dom udzielił krótkiej odpowiedzi, podkreślając, że prezydent Trump spełnia swoje obietnice dotyczące deportacji nielegalnie przebywających w USA przestępców.

"Granica została zabezpieczona. Wstępne działania polegające na identyfikacji i deportacji niebezpiecznych przestępców zostały w dużym stopniu zakończone" - podkreślił w liście arcybiskup metropolita Miami Thomas Wenski.

Hierarcha dodał, że obecnie wiele z wymierzonych w imigrantów operacji służb obejmuje osoby, które nie są przestępcami, a jedynie przyjechały do USA, by pracować.

"Atmosfera strachu i niepokoju obejmuje nie tylko migrantów o nieuregulowanym statusie, ale także członków ich rodzin i sąsiadów, którzy przebywają w kraju legalnie" - napisał arcybiskup Wenski.

Jednocześnie zaapelował do rządu federalnego o wstrzymanie działań wobec imigrantów w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Biskupi apelują do Donalda Trumpa. Piszą o "szacunku dla człowieczeństwa"

"Apelujemy o wstrzymanie zatrzymań i obław w okresie świątecznym. Takie wstrzymanie byłoby wyrazem szacunku dla człowieczeństwa tych rodzin" - przekazano w cytowanym liście.

Rzeczniczka Białego Domu Abigail Jackson w odpowiedzi na przywołany apel oznajmiła, że "prezydent Trump został wybrany w oparciu o obietnicę daną Amerykanom dotyczącą deportacji nielegalnych imigrantów będących kryminalistami i dotrzymuje tej obietnicy".

W dwuzdaniowej odpowiedzi Jackson nie wspomniała, czy władze federalne powstrzymają się przed podobnymi akcjami w okresie świątecznym.

Źródło: Associated Press

