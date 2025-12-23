Biskupi zaapelowali do Donalda Trumpa. Otrzymali odpowiedź z Białego Domu
"Apelujemy o wstrzymanie zatrzymań i obław w okresie świątecznym" - napisał do Donalda Trumpa arcybiskup metropolita Miami Thomas Wenski. List podpisało również siedmioro innych członków Konferencji Katolickich Biskupów Florydy. Wezwanie hierarchów dotyczy działań podejmowanych przez władze federalne USA wobec imigrantów.
W skrócie
- Biskupi katoliccy z Florydy zaapelowali do Donalda Trumpa o wstrzymanie zatrzymań i obław wobec imigrantów w okresie świątecznym.
- Hierarchowie zwracają uwagę, że obecne działania często dotyczą osób, które nie popełniły przestępstw, a jedynie przyjechały do Stanów Zjednoczonych do pracy.
- Biały Dom udzielił krótkiej odpowiedzi, podkreślając, że prezydent Trump spełnia swoje obietnice dotyczące deportacji nielegalnie przebywających w USA przestępców.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
"Granica została zabezpieczona. Wstępne działania polegające na identyfikacji i deportacji niebezpiecznych przestępców zostały w dużym stopniu zakończone" - podkreślił w liście arcybiskup metropolita Miami Thomas Wenski.
Hierarcha dodał, że obecnie wiele z wymierzonych w imigrantów operacji służb obejmuje osoby, które nie są przestępcami, a jedynie przyjechały do USA, by pracować.
"Atmosfera strachu i niepokoju obejmuje nie tylko migrantów o nieuregulowanym statusie, ale także członków ich rodzin i sąsiadów, którzy przebywają w kraju legalnie" - napisał arcybiskup Wenski.
Jednocześnie zaapelował do rządu federalnego o wstrzymanie działań wobec imigrantów w okresie świąt Bożego Narodzenia.
Biskupi apelują do Donalda Trumpa. Piszą o "szacunku dla człowieczeństwa"
"Apelujemy o wstrzymanie zatrzymań i obław w okresie świątecznym. Takie wstrzymanie byłoby wyrazem szacunku dla człowieczeństwa tych rodzin" - przekazano w cytowanym liście.
Rzeczniczka Białego Domu Abigail Jackson w odpowiedzi na przywołany apel oznajmiła, że "prezydent Trump został wybrany w oparciu o obietnicę daną Amerykanom dotyczącą deportacji nielegalnych imigrantów będących kryminalistami i dotrzymuje tej obietnicy".
W dwuzdaniowej odpowiedzi Jackson nie wspomniała, czy władze federalne powstrzymają się przed podobnymi akcjami w okresie świątecznym.
Źródło: Associated Press