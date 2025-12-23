Biskupi zaapelowali do Donalda Trumpa. Otrzymali odpowiedź z Białego Domu

"Apelujemy o wstrzymanie zatrzymań i obław w okresie świątecznym" - napisał do Donalda Trumpa arcybiskup metropolita Miami Thomas Wenski. List podpisało również siedmioro innych członków Konferencji Katolickich Biskupów Florydy. Wezwanie hierarchów dotyczy działań podejmowanych przez władze federalne USA wobec imigrantów.

Mężczyzna w niebieskim garniturze i żółtym krawacie siedzi przy dużym ciemnobrązowym, pikowanym fotelu biurowym, przed nim na stole leży dokument, a w tle stoją osoby ubrane w jasne ubrania.
Amerykańscy biskupi zaapelowali do Donalda TrumpaPool/ABACA/AbacaEast News

  • Biskupi katoliccy z Florydy zaapelowali do Donalda Trumpa o wstrzymanie zatrzymań i obław wobec imigrantów w okresie świątecznym.
  • Hierarchowie zwracają uwagę, że obecne działania często dotyczą osób, które nie popełniły przestępstw, a jedynie przyjechały do Stanów Zjednoczonych do pracy.
  • Biały Dom udzielił krótkiej odpowiedzi, podkreślając, że prezydent Trump spełnia swoje obietnice dotyczące deportacji nielegalnie przebywających w USA przestępców.
"Granica została zabezpieczona. Wstępne działania polegające na identyfikacji i deportacji niebezpiecznych przestępców zostały w dużym stopniu zakończone" - podkreślił w liście arcybiskup metropolita Miami Thomas Wenski.

Hierarcha dodał, że obecnie wiele z wymierzonych w imigrantów operacji służb obejmuje osoby, które nie są przestępcami, a jedynie przyjechały do USA, by pracować.

"Atmosfera strachu i niepokoju obejmuje nie tylko migrantów o nieuregulowanym statusie, ale także członków ich rodzin i sąsiadów, którzy przebywają w kraju legalnie" - napisał arcybiskup Wenski.

    Jednocześnie zaapelował do rządu federalnego o wstrzymanie działań wobec imigrantów w okresie świąt Bożego Narodzenia.

    Biskupi apelują do Donalda Trumpa. Piszą o "szacunku dla człowieczeństwa"

    "Apelujemy o wstrzymanie zatrzymań i obław w okresie świątecznym. Takie wstrzymanie byłoby wyrazem szacunku dla człowieczeństwa tych rodzin" - przekazano w cytowanym liście.

    Rzeczniczka Białego Domu Abigail Jackson w odpowiedzi na przywołany apel oznajmiła, że "prezydent Trump został wybrany w oparciu o obietnicę daną Amerykanom dotyczącą deportacji nielegalnych imigrantów będących kryminalistami i dotrzymuje tej obietnicy".

    W dwuzdaniowej odpowiedzi Jackson nie wspomniała, czy władze federalne powstrzymają się przed podobnymi akcjami w okresie świątecznym.

    Źródło: Associated Press

