Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

"Polityczne gierki" w Ukrainie. Wrócił temat generała Załużnego

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Były dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy i obecny ambasador w Wielkiej Brytanii Wałerij Załużny zdecydowanie zaprzecza, aby przygotowywał się do wyborów w jakimkolwiek formacie. - Niezależnie od tego, jak wiele razy media będą o tym mówić, jego stanowisko jest jasne i niezmienne - dementuje doradca medialny Załużnego, Oksana Torop.

Wołodymyr Zełenski i Wałerij Załużny
Wołodymyr Zełenski i Wałerij ZałużnyGetty Imagines / SOPA Images / Finnbarr Webster123RF/PICSEL

W skrócie

  • Wałerij Załużny, ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, zdecydowanie zaprzecza, że przygotowuje się do wyborów.
  • Jego doradczyni podkreśla, że media powołują się na nieweryfikowane, anonimowe źródła.
  • Pojawiające się informacje uznawane są za polityczne zagrywki w trudnym czasie dla Ukrainy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informacja o tym, że gen. Wałerij Załużny zbiera siły przed wyborami pojawiła się w francuskim portalu Intelligence Online.

Donoszono tam, że niektórym wysokim rangą wojskowym bliskim ambasadorowi Ukrainy w Wielkiej Brytanii zaproponowano miejsca na jego liście parlamentarnej.

- Załużny nie myśli o żadnych wyborach i do żadnych się nie przygotowuje. Niezależnie od tego, jak wiele razy media będą o tym mówić, jego stanowisko jest jasne i niezmienne - podkreśliła współpracująca z Załużnym Oksana Torop. Dodała, że media powołują się na anonimowe źródła bez ich weryfikacji.

Ukraina. Co z generałem Załużnym? "Ktoś postanowił pobawić się w polityczne gierki"

Doniesienia francuskiego portalu to nie pierwsza tego typu informacja, która pojawiła się w zachodnich mediach. W sierpniu "The Guardian" pisał, że szef Kancelarii Prezydenta Andrij Jermak przyjechał do Londynu, aby spotkać się z Załużnym.

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski
Wojna w Ukrainie

"Będę gotowy ustąpić". Zełenski deklaruje w sprawie prezydentury

Paweł Basiak
Dagmara Pakuła
Paweł Basiak, Dagmara Pakuła

    Informowano, że zaproponował byłemu dowódcy ukraińskiej armii dołączenie do ekipy prezydenta Zełenskiego w nadchodzących wyborach, ale ten miał odmówić tej propozycji.

    Ukraina. Załużny w roli prezydenta? Sondaż daje mu szanse

    - Istnieje podejrzenie, że ta informacja, podobnie jak poprzednia dotycząca rzekomego utworzenia przez Załużnego przedwyborczego sztabu w Londynie, stanowi ogniwa jednego łańcucha, z jednym i tym samym zleceniodawcą. Ktoś postanowił w tych trudnych dla kraju czasach pobawić się w polityczne gierki - powiedziała Torop.

    Przypomnijmy, w Ukrainie obowiązuje stan wojny, co uniemożliwia przeprowadzenie wyborów. Generał Załużny w ostatnich sondażach cieszy się dużą popularnością, a część Ukraińców widzi go w roli prezydenta. W sierpniowym badaniu 25 proc. poparłoby go w pierwszej turze.

    Źródło: Intelligence Online, "The Guardian"

    Zobacz również:

    Media: Postawa Wołodymyra Zełenskiego zaczyna niepokoić Zachód
    Wojna w Ukrainie

    "Rosną obawy Zachodu wobec Zełenskiego". Media wskazują powód

    Bartosz Kołodziejczyk
    Bartosz Kołodziejczyk
    "Szantaż nie jest najlepszą metodą". Minister wprost o sytuacji Polski 2050Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze