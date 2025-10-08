W skrócie Wałerij Załużny, ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, zdecydowanie zaprzecza, że przygotowuje się do wyborów.

Jego doradczyni podkreśla, że media powołują się na nieweryfikowane, anonimowe źródła.

Pojawiające się informacje uznawane są za polityczne zagrywki w trudnym czasie dla Ukrainy.

Informacja o tym, że gen. Wałerij Załużny zbiera siły przed wyborami pojawiła się w francuskim portalu Intelligence Online.

Donoszono tam, że niektórym wysokim rangą wojskowym bliskim ambasadorowi Ukrainy w Wielkiej Brytanii zaproponowano miejsca na jego liście parlamentarnej.

- Załużny nie myśli o żadnych wyborach i do żadnych się nie przygotowuje. Niezależnie od tego, jak wiele razy media będą o tym mówić, jego stanowisko jest jasne i niezmienne - podkreśliła współpracująca z Załużnym Oksana Torop. Dodała, że media powołują się na anonimowe źródła bez ich weryfikacji.

Ukraina. Co z generałem Załużnym? "Ktoś postanowił pobawić się w polityczne gierki"

Doniesienia francuskiego portalu to nie pierwsza tego typu informacja, która pojawiła się w zachodnich mediach. W sierpniu "The Guardian" pisał, że szef Kancelarii Prezydenta Andrij Jermak przyjechał do Londynu, aby spotkać się z Załużnym.

Informowano, że zaproponował byłemu dowódcy ukraińskiej armii dołączenie do ekipy prezydenta Zełenskiego w nadchodzących wyborach, ale ten miał odmówić tej propozycji.

Ukraina. Załużny w roli prezydenta? Sondaż daje mu szanse

- Istnieje podejrzenie, że ta informacja, podobnie jak poprzednia dotycząca rzekomego utworzenia przez Załużnego przedwyborczego sztabu w Londynie, stanowi ogniwa jednego łańcucha, z jednym i tym samym zleceniodawcą. Ktoś postanowił w tych trudnych dla kraju czasach pobawić się w polityczne gierki - powiedziała Torop.

Przypomnijmy, w Ukrainie obowiązuje stan wojny, co uniemożliwia przeprowadzenie wyborów. Generał Załużny w ostatnich sondażach cieszy się dużą popularnością, a część Ukraińców widzi go w roli prezydenta. W sierpniowym badaniu 25 proc. poparłoby go w pierwszej turze.

Źródło: Intelligence Online, "The Guardian"

