"Będą mieli problemy". Rosyjski generał uderza w Stany Zjednoczone

Alicja Krause

- Ci, którzy je dostarczają i ci, którym je dostarczają, będą mieli problemy - powiedział Andriej Kartapołow, rosyjski generał i deputowany Dumy Państwowej. W ten sposób odniósł się on do słów Wołodymyra Zełenskiego, który zwrócił się do Stanów Zjednoczonych o sprzedaż pocisków Tomahawk krajom europejskim, które następnie wyślą je Ukrainie.

Rosyjski generał grozi Stanom Zjednoczonym. "Będą miały problemy"

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział w poniedziałek, że "w pewnym sensie" podjął decyzję w sprawie dostawy pocisków Tomahawk do Ukrainy. Wskazał on, że najpierw musi dowiedzieć się, w jaki sposób Ukraińcy zamierzają je wykorzystać.

Do tych słów odniósł się rosyjski generał i deputowany Dumy Państwowej Andriej Kartapołow, który zadeklarował, że państwa, które dostarczą Ukrainie pociski Tomahawk, "będą miały problemy". Kłopoty miałyby spotkać również samych Ukraińców, jeżeli zdecydowaliby się użyć tej broni przeciwko Rosji.

- Znamy te pociski bardzo dobrze, jak latają, jak je zestrzeliwać, pracowaliśmy nad nimi w Syrii, więc dla nas to nic nowego - zadeklarował, wskazując, żeRosja jest gotowa do "ostrej odpowiedzi" na dostawę pocisków Tomahawk do Ukrainy.

Pociski Tomahawk dla Ukrainy. Rosja o "poważnej eskalacji"

We wtorek głos w tej sprawie zabrał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który zaznaczył, że gdyby Stany Zjednoczone zdecydowały się na taki ruch, Moskwa uznałaby go "za poważną eskalację konfliktu".

W odniesieniu do jego wypowiedzi agencja Reutera wskazała, żeMoskwa czeka na wyjaśnienia ze strony Stanów Zjednoczonych dotyczące pocisków manewrujących Tomahawk, obawiając się, że broń może przenosić głowice nuklearne.

    Wojna w Ukrainie. Pociski Tomahawk? Trump stawia warunki

    Amerykańskie media wskazały, że we wrześniu Trump powiedział Wołodymyrowi Zełenskiemu, że jest otwarty na zniesienie ograniczeń dotyczących wykorzystania przez Ukraińców amerykańskiej broni do uderzania w cele w głębi Rosji.

    W odpowiedzi na tę deklarację Zełenski miał poprosić amerykańskiego przywódcę o pociski dalekiego zasięgu Tomahawk.

      Ukraina potrzebuje pocisków dalekiego zasięgu

      Agencja Reutera, powołując się na źródła w Pentagonie, przekazała jednak, że przekazanie Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk może okazać się niewykonalne. Obecne zapasy tego typu broni mają być przeznaczone jedynie dla amerykańskiej marynarki wojennej i na inne cele związane z obronnością kraju.

      Powołując się na urzędników amerykańskiej administracji, "Wall Street Journal" wskazał natomiast, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie dane wywiadowcze dotyczące ataków rakietowych dalekiego zasięgu na rosyjską infrastrukturę energetyczną.

