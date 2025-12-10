Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Negocjatorzy Trumpa do zmiany. Amerykański polityk nie gryzie się w język

Bartosz Kołodziejczyk

Bartosz Kołodziejczyk

- "Plan pokojowy" musi zostać odrzucony. Muszą wrócić do punktu wyjścia - mówi wprost senator Partii Demokratycznej Richard Blumenthal. Amerykański polityk w rozmowie z mediami ostro krytykuje także wysłanników Donalda Trumpa do negocjacji z Rosją i Ukrainą. - Wydają się być stronniczy wobec Ukrainy - stwierdza.

Trzech mężczyzn, jeden z nich ubrany w garnitur z krawatem, pozostali w casualowych ubraniach, stoją na lotnisku, dwóch z nich uśmiechniętych, jeden zwrócony przodem, na tle otwartej przestrzeni.
Od lewej: Richard Blumenthal, Jared Kushner i Steve WitkoffANNA MONEYMAKER/ CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /AFP

Senator Richard Blumenthal w wywiadzie dla Suspilne odniósł się do negocjacji w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy.

Zdaniem amerykańskiego politykaDonald Trump zdaje się nie być przychylnym władzom w Kijowie.

- Jestem głęboko zaniepokojony, że Trump pozostawia Ukrainę losowi - zaznacza.

Wojna w Ukraine. Senator Blumenthal: Negocjacje jednostronne

Zdaniem polityka Partii Demokratycznej Trump naciska na Ukrainę, przez co zmusza ją "do niesprawiedliwych i nierozsądnych ustępstw terytorialnych i pozbawia wsparcia wojskowego, którego potrzebuje, by obronić się przed masakrą Putina".

Zobacz również:

Spada tempo pomocy wojskowej dla Ukrainy
Wojna w Ukrainie

Kruszy się układ zawarty na początku wojny. Dane nie pozostawiają złudzeń

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

    Richard Blumenthal wyraził też nadzieję, iż Kongres USA podejmie w końcu kroki zmierzające do uznania Rosji za państwo, które sponsoruje terroryzm.

    Chodzi tu zwłaszcza o sprawę porwań dzieci z terenów, które znalazły się pod okupacją.

    W ocenie polityka negocjacje prowadzone przez rząd USA wokół planu pokojowego wyglądają na "całkowicie jednostronne". Tłumacząc, wskazał na "sposób, w jaki prowadzili je wysłannicy Trumpa".

    - Wydają się być stronniczy wobec Ukrainy. Myślę, że Trump potrzebuje nowych wysłanników - Witkoff i Kushner wydają się być po stronie Rosji, zamiast być bezstronnymi i obiektywnymi negocjatorami - ocenia ostro Richard Blumenthal.

    Plan pokojowy do kosza. Senator z USA wprost

    I dodaje: - Cały "plan pokojowy" musi zostać odrzucony. Muszą (negocjacje - red.) wrócić do punktu wyjścia.

    Blumenthal odniósł się także do słów Donalda Trumpa na temat "potrzeby" przeprowadzenia wyborów w Ukrainie.

    Zobacz również:

    Leon XIV zabrał głos w sprawie wypowiedzi Donalda Trumpa o Europie
    Świat

    Papież krytykuje wypowiedzi Trumpa. "Próbują rozbić bardzo ważny sojusz"

    Paweł Sekmistrz
    Paweł Sekmistrz

      - Trump próbuje udobruchać Putina. A wybory to tylko kolejny krok w kierunku tego, co próbuje zrobić Putinowi. Putin nie organizuje wyborów. Zełenski też nie musi - stwierdza demokrata.

      Wojna w Ukrainie. Politycy z USA o planie pokojowym

      Nie tylko Richard Bumenthal jest krytyczny wobec sposobu prowadzenia negocjacji przez wysłanników Donalda Trumpa. Na problemy z planem pokojowym dla Kijowa uwagę zwraca także jego partyjna koleżanka Jeanne Shaheen.

      W jej ocenie nie należy naciskać na ukraińskie władze w celu przyjęcia planu pokojowego przed Bożym Narodzeniem.

      Innego zdania jest natomiast polityk Partii Republikańskiej Markwayne Mullin. Jak zaznacza, popiera on wszelkie działania dążące do pokoju między Rosją a Ukrainą.

      - Cokolwiek Zełenski zaproponuje, jeśli to doprowadzi Putina do stołu negocjacyjnego, popieram to. Nie będę mówił, co powinien, a czego nie powinien robić, mówię tylko, że Zełenski musi być realistyczny w swoim podejściu, ale szczerze mówiąc, Putin musi być realistyczny w tym, czego żąda - podkreśla republikanin.

      Zobacz również:

      Wołodymyr Zełenski poinformował o postępach. Ukraina gotowa przedstawić USA plan
      Wojna w Ukrainie

      Zełenski ogłasza. "Przedyskutowaliśmy to. Jesteśmy gotowi"

      Patryk Idziak
      Patryk Idziak

        Plan pokojowy dla Ukrainy. Zełenski ogłasza

        We wtorek Wołodymyr Zełenski ogłosił, że jego kraj jest gotowy przedstawić Stanom Zjednoczonym ukraińskie i europejskie punkty planu pokojowego.

        Jak dodał, Ukraina jest gotowa na zawieszenie ataków na architekturę energetyczną, jeśli Rosja zapewni to samo. Wskazał również, że w tym tygodniu "odbędą się spotkania z europejskimi kolegami i Amerykanami" na poziomie delegacji przedstawicieli ds. krajowego bezpieczeństwa.

        Wołodymyr Zełenski oświadczył także, że jest gotowy przeprowadzić wybory w Ukrainie, jeśli Europa i USA zagwarantują ich bezpieczeństwo.

        Tego samego dnia "Financial Times" donosił, że ludzie Donalda Trumpa dali Zełenskiemu kilka dni na odpowiedź w sprawie propozycji zawartych w amerykańskim planie pokojowym.

        Źródło: Suspilne

        Zobacz również:

        Ukraińcy bronią Pokrowska. Opór jest strategiczny
        Wojna w Ukrainie

        Dlaczego Ukraińcy nie wycofują się z Pokrowska? Ekspert tłumaczy brak ucieczki

        Patryk Idziak
        Patryk Idziak
        Samodzielna Europa w nowej strategii bezpieczeństwa USA. Leszek Miller: USA musi widzieć swój interes w ochronie EuropyPolsat NewsPolsat News

        Najnowsze