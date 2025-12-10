W skrócie Organizacja Memoriał poinformowała o śmierci Polaka w rosyjskim areszcie.

MSZ nie otrzymało oficjalnej informacji z Rosji i zapowiada weryfikację.

Trwają ustalenia tożsamości Polaka oraz sprawdzanie listy zaginionych obywateli.

Działacze organizacji praw człowieka Memoriał, która w Federacji Rosyjskiej została zdelegalizowana w kwietniu 2022 roku, dotarli do informacji wskazujących na śmierć obywatela Polski w jednym z rosyjskich aresztów.

W opublikowanym pod koniec listopada raporcie działacze informowali o ofiarach rosyjskiego systemu przemocy. Oprócz m.in. ukraińskich jeńców wojennych, na liście znalazł się też Polak.

Rosja. Działacze Memoriału informują o rzekomej śmierci Polaka

Obywatel naszego kraju miał trafić do aresztu śledczego w Taganrogu po tym, jak udając się podczas pełnoskalowej inwazji do Ukrainy, aby "zobaczyć co się tam dzieje", wjechał na posterunek wojskowy Rosji.

Mężczyzna - jak wynika z raportu - miał umrzeć miesiąc później we wspomnianym areszcie, który znajduje się nad Morzem Azowskim.

W sporządzonym dokumencie, który cytuje "Gazeta Wyborcza", obrońcy praw człowieka zaznaczyli, że Polak był bity m.in. za to, że "nie uczył się języka rosyjskiego i za to, że Polska pomaga Ukrainie".

Memoriał miał otrzymać te informacje pisemnie od jednego ze swoich informatorów. Nie podano jednak szczegółowych danych - tożsamość obywatela Polski nie jest jak na razie znana.

Rzekoma śmierć Polaka w Rosji. Rzecznik MSZ: Sprawa będzie weryfikowana

W związku z raportem, na który powołuje się dziennik, Interia skontaktowała się z rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski Maciejem Wewiórem.

Jak usłyszeliśmy, resort nie otrzymał jakichkolwiek informacji w tej sprawie od strony rosyjskiej. - Konsul został powiadomiony, ale nie mamy takiej informacji - zaznaczył Wewiór.

Jednocześnie rzecznik MSZ zapewnił w rozmowie z Interią, że "sprawa będzie weryfikowana" przez Polskę. Na podstawie umowy dwustronnej Federacja Rosyjska jest zobowiązana do poinformowania o zatrzymaniu bądź śmierci obywatela naszego kraju. Takie doniesienia ze strony rosyjskiej jednak się nie pojawiły.

Jak dodaje natomiast "Gazeta Wyborcza", "służby sprawdzają w tej chwili listę naszych obywateli, którzy zaginęli na terenie Ukrainy na początku wojny".

