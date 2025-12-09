W skrócie Ukraińskie wojsko broni Pokrowska przed rosyjskimi atakami mimo trudnej sytuacji i licznych bombardowań.

Obrona miasta jest elementem strategii ograniczającej ruchy rosyjskich wojsk na innych odcinkach frontu.

Rosjanie ponoszą duże straty i używają brutalnej taktyki "mięsa armatniego" - podają media.

- Widzimy, że większość walk toczy się w Pokrowsku i wokół Pokrowska. Wróg zrzuca tam ogromną liczbę bomb powietrznych. I będzie nam bardzo, bardzo trudno utrzymać te stanowiska - zauważył w rozmowie na antenie Radia NV założyciel organizacji Reactivepost Pawlo Narożny.

Wojna w Ukrainie. Ukraińcy bronią Pokrowska. To element strategii

Ekspert wojskowy zapewnił jednak, że dowództwo ukraińskich sił zbrojnych będzie utrzymywało swoich żołnierzy w rejonie tak długo, jak się da.

- To są w rzeczywistości działania ograniczające. Dopóki trzymamy Pokrowsk czy Myrnohad (pobliską miejscowość - red.), tych 150-170 tysięcy żołnierzy Rosji nie może być wykorzystanych w innym miejscu frontu - uzasadnił.

Narożny dodał, że nawet jeśli ukraińskie wojska poprawią pozycję, to i tak nie będą podejmować odwetu. - Nie miało to miejsca w pierwszych sektorach miasta, a w dalszych jest to znacznie trudniejsze - mówił.

Zdaniem eksperta wycofywanie się przez Ukraińców z części Pokrowska jest możliwe wtedy, gdy nie będzie już czego bronić. - Jeśli dom, którego broniliśmy, zostanie zbombardowany i nic z niego nie zostanie, to musimy się stamtąd wycofać - powiedział Narożny.

Media o sytuacji w Pokrowsku: Rosjanie wysyłają "mięso armatnie"

Agencja Unian przytoczyła wcześniejszą wypowiedź ukraińskiego żołnierza 25. brygady powietrznodesantowej, który przekazał jej, że Ukraina ma zdolność dostarczania amunicji, żywności i niezbędnego sprzętu do oddziałów w Pokrowsku. Część dostaw odbywa się z wykorzystaniem dronów, inne są realizowane pieszo.

Z kolei Serwis Ua News podał, że na odcinku Pokrowska armia rosyjska straciła od 12 do 14 tys. żołnierzy, a mimo to nadal przerzuca tam swoje siły.

Ze wcześniejszych ustaleń autorów "The Telegraph" wynikało, że dowództwo na Kremlu podejmuje decyzję o wysłaniu żołnierzy bez hełmów i kamizelek, oszczędzając na zasobach i traktujących ich jako "mięso armatnie". Ten sam dziennik podawał, że na front wysyła się też osoby ranne, których zadaniem jest zbieranie amunicji.

Walki w rejonie Pokrowska. Rosja ogłasza zwycięstwo, Ukraina dementuje

Walki o Pokrowsk trwają blisko półtora roku. Miasto niemal całkowicie zmieniło się w ruiny po licznych bombardowaniach i ostrzeliwaniach. Jesienią wojska rosyjskie skoncentrowały na tym obszarze ok. 150 tysięcy żołnierzy, twierdząc, że zajęli Pokrowsk.

Od 26 października media rosyjskie publikowały informacje o rzekomym całkowitym zajęciu rejonu. Według nich generał Walerij Gierasimow miał osobiście informować Władimira Putina, że cel został osiągnięty. 2 grudnia siły ukraińskie zdementowały te doniesienia.

"Najeźdźcy, wykorzystując gęstą mgłę, podjęli kolejną próbę wbicia flagi w jednej z dzielnic miasta, aby propagandyści mogli użyć tego jako dowodu przejęcia kontroli nad całym Pokrowskiem. Po tym pośpiesznie uciekli, trwa oczyszczanie grup wroga" - podawało ukraińskie dowództwo "Wschód".

Z raportu Instytutu Studiów nad Wojną wynika, że "większość analityków wojskowych uważa, że Pokrowsk ostatecznie upadnie". "Gdy to nastąpi, będzie to pyrrusowe zwycięstwo Rosji, które samo w sobie raczej nie rozbije obrony Ukrainy na wschodzie kraju" - podano.

Zdaniem autorów raportu ISW zwycięstwo to będzie "marginalne dla Rosji", ale ważne w kontekście problemów Ukrainy. "Oblężenie pokazuje, że rosyjskie wojsko uczy się i adaptuje" wytłumaczono.

