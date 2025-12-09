W skrócie Papież Leon XIV ostro skrytykował wypowiedzi Donalda Trumpa na temat Europy, uznając je za próbę rozbicia ważnego sojuszu transatlantyckiego.

Zaznaczył, że pomijanie Europy w rozwiązaniach dotyczących wojny w Ukrainie jest jego zdaniem nierealistyczne i nieodpowiedzialne.

Trump w wywiadach nazwał Europę słabą i nieefektywną, oskarżając ją o bierność wobec konfliktu na Wschodzie.

Leon XIV przyjął we wtorek w swojej rezydencji w Castel Gandolfo prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Po spotkaniu, papież rozmawiał z dziennikarzami, którym mówił m.in. o swojej reakcji na zaproponowany przez Donalda Trumpa plan zakończenia wojny.

Przyznał, że nie zapoznał się z jego treścią w całości, jednak fragmenty, które przeczytał, budzą w nim niepokój. - Niestety, niektóre elementy, które widziałem, wprowadzają ogromną zmianę w tym, co przez wiele, wiele lat było prawdziwym sojuszem między Europą a Stanami Zjednoczonymi - wskazała głowa Kościoła.

Papież Leon XIV krytycznie o wypowiedziach Trumpa o Europie. "Nie wszyscy to rozumieją"

Papież stwierdził, że działania mające na celu zakończenie konfliktu w Ukrainie, a jednocześnie nieangażujące krajów europejskich są "nierealistyczne". Zasugerował, że niemożliwe jest prowadzenie dyskusji na ten temat bez przedstawicieli Starego Kontynentu.

- Wojna toczy się w Europie i uważam, że Europa musi być częścią gwarancji bezpieczeństwa, których szukamy dziś i w przyszłości. Niestety nie wszyscy to rozumieją - dodał.

- Uwagi na temat Europy, które ostatnio pojawiają się również w wywiadach, moim zdaniem, próbują rozbić to, co w moim przekonaniu powinno być bardzo ważnym sojuszem dziś i w przyszłości - przekonywał papież, wyraźnie nawiązując do ostatnich wypowiedzi medialnych Donalda Trumpa.

Trump uderza w Europę. "Uważam, że są słabi"

W najnowszym wywiadzie dla Politico amerykański prezydent skrytykował europejskich liderów i wskazał, że wiele krajów Starego Kontynentu "upada" z powodu polityki migracyjnej.

- Uważam, że są słabi. Myślę też, że chcą być poprawni politycznie. Europa nie wie, co robić - wskazywał Donald Trump.

W kwestii wojny w Ukrainie, przywódca stwierdził natomiast, że Europa "gada, a nie robi". - Rozmawiają, ale nie produkują. A wojna trwa bez końca - tłumaczył.

Politico zauważyło, że ostre komentarze amerykańskiego przywódcy pojawiają się w "niepewnym momencie negocjacji dotyczących zakończenia wojny Rosji w Ukrainie, a europejscy liderzy wyrażają obawy, że kontynent może zostać porzucony przez USA na rzecz Rosji".

