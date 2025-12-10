Media kwestionują stan zdrowia Trumpa. Ostra reakcja prezydenta

Donald Trump oskarżył dziennik "New York Times" o publikowanie fałszywych informacji na temat jego stanu zdrowia - poinformował w środę "The Independent". Gazeta niedawno opublikowała artykuł, w którym podkreślono, że prezydent USA "traci swój wigor". Sam Trump zapewnia z kolei, że wyniki jego badań są bez zarzutu.

Media kwestionują stan zdrowia Donalda Trumpa (zdj. ilustracyjne)

W opublikowanym w poniedziałek tekście dziennikarz analizujący stan zdrowia Trumpa - najstarszego zaprzysiężonego kiedykolwiek prezydenta USA - napisał, że wraz ze spadającymi notowaniami 79-latka "spada również jego wigor".

Trump mierzy się procesem starzenia się na stanowisku - podkreślił.

USA. Donald Trump oskarżył "New York Times"

"Nigdy nie było prezydenta, który pracowałby tak ciężko jak ja! Mam najdłuższe godziny pracy, a moje wyniki (badań medycznych - red.) należą do najlepszych" - napisał Trump we wtorek wieczorem na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

    Prezydent oskarżył "NYT" o "ciągłe publikowanie fałszywych raportów w celu zniesławienia i poniżenia prezydenta Stanów Zjednoczonych".

    Wpis zakończył stwierdzeniem, że dla USA byłoby najlepiej, gdyby gazeta przestała wychodzić.

    Media śledzą stan zdrowia Donalda Trumpa. "Oznaki zużycia"

    Zdrowie Trumpa od dawna jest w centrum zainteresowania mediów i opinii publicznej. W ostatnich miesiącach amerykańskie portale obiegły zdjęcia dłoni Trumpa, na której widać było siniec. Biały Dom podał, że jest to "efekt częstego ściskania dłoni gości i współpracowników".

    Ponadto na niedawnym posiedzeniu gabinetu Trump zdawał się drzemać - na co rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt zareagowała, zapewniając, że prezydent "słuchał uważnie". "NYT" ocenił, że "akumulator prezydenta wykazuje oznaki zużycia".

    Dziennikarze zauważyli również, że liczba oficjalnych wystąpień Trumpa spadła o prawie 40 proc. w drugiej kadencji, a zaplanowane wydarzenia z jego udziałem odbywają się w godzinach późniejszych niż w pierwszej kadencji (2017-2021).

