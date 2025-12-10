Media kwestionują stan zdrowia Trumpa. Ostra reakcja prezydenta
Donald Trump oskarżył dziennik "New York Times" o publikowanie fałszywych informacji na temat jego stanu zdrowia - poinformował w środę "The Independent". Gazeta niedawno opublikowała artykuł, w którym podkreślono, że prezydent USA "traci swój wigor". Sam Trump zapewnia z kolei, że wyniki jego badań są bez zarzutu.
W opublikowanym w poniedziałek tekście dziennikarz analizujący stan zdrowia Trumpa - najstarszego zaprzysiężonego kiedykolwiek prezydenta USA - napisał, że wraz ze spadającymi notowaniami 79-latka "spada również jego wigor".
Trump mierzy się procesem starzenia się na stanowisku - podkreślił.
USA. Donald Trump oskarżył "New York Times"
"Nigdy nie było prezydenta, który pracowałby tak ciężko jak ja! Mam najdłuższe godziny pracy, a moje wyniki (badań medycznych - red.) należą do najlepszych" - napisał Trump we wtorek wieczorem na swoim portalu społecznościowym Truth Social.
Prezydent oskarżył "NYT" o "ciągłe publikowanie fałszywych raportów w celu zniesławienia i poniżenia prezydenta Stanów Zjednoczonych".
Wpis zakończył stwierdzeniem, że dla USA byłoby najlepiej, gdyby gazeta przestała wychodzić.
Media śledzą stan zdrowia Donalda Trumpa. "Oznaki zużycia"
Zdrowie Trumpa od dawna jest w centrum zainteresowania mediów i opinii publicznej. W ostatnich miesiącach amerykańskie portale obiegły zdjęcia dłoni Trumpa, na której widać było siniec. Biały Dom podał, że jest to "efekt częstego ściskania dłoni gości i współpracowników".
Ponadto na niedawnym posiedzeniu gabinetu Trump zdawał się drzemać - na co rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt zareagowała, zapewniając, że prezydent "słuchał uważnie". "NYT" ocenił, że "akumulator prezydenta wykazuje oznaki zużycia".
Dziennikarze zauważyli również, że liczba oficjalnych wystąpień Trumpa spadła o prawie 40 proc. w drugiej kadencji, a zaplanowane wydarzenia z jego udziałem odbywają się w godzinach późniejszych niż w pierwszej kadencji (2017-2021).