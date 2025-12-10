W skrócie Stan zdrowia Donalda Trumpa budzi wiele emocji i spekulacji w mediach.

Prezydent ostro zareagował na zarzuty prasy, zarzucając jej fałszowanie informacji.

Zmniejszona aktywność oraz oznaki zmęczenia Trumpa stają się tematem publicznej debaty.

W opublikowanym w poniedziałek tekście dziennikarz analizujący stan zdrowia Trumpa - najstarszego zaprzysiężonego kiedykolwiek prezydenta USA - napisał, że wraz ze spadającymi notowaniami 79-latka "spada również jego wigor".

Trump mierzy się procesem starzenia się na stanowisku - podkreślił.

USA. Donald Trump oskarżył "New York Times"

"Nigdy nie było prezydenta, który pracowałby tak ciężko jak ja! Mam najdłuższe godziny pracy, a moje wyniki (badań medycznych - red.) należą do najlepszych" - napisał Trump we wtorek wieczorem na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Prezydent oskarżył "NYT" o "ciągłe publikowanie fałszywych raportów w celu zniesławienia i poniżenia prezydenta Stanów Zjednoczonych".

Wpis zakończył stwierdzeniem, że dla USA byłoby najlepiej, gdyby gazeta przestała wychodzić.

Media śledzą stan zdrowia Donalda Trumpa. "Oznaki zużycia"

Zdrowie Trumpa od dawna jest w centrum zainteresowania mediów i opinii publicznej. W ostatnich miesiącach amerykańskie portale obiegły zdjęcia dłoni Trumpa, na której widać było siniec. Biały Dom podał, że jest to "efekt częstego ściskania dłoni gości i współpracowników".

Ponadto na niedawnym posiedzeniu gabinetu Trump zdawał się drzemać - na co rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt zareagowała, zapewniając, że prezydent "słuchał uważnie". "NYT" ocenił, że "akumulator prezydenta wykazuje oznaki zużycia".

Dziennikarze zauważyli również, że liczba oficjalnych wystąpień Trumpa spadła o prawie 40 proc. w drugiej kadencji, a zaplanowane wydarzenia z jego udziałem odbywają się w godzinach późniejszych niż w pierwszej kadencji (2017-2021).

