W skrócie Sondaż Opinia24 pokazuje wzrost poparcia dla KO oraz dalszy spadek PiS.

Przewaga KO nad PiS wzrosła z 6,6 do 8,3 punktów procentowych.

Na dalszych miejscach znalazły się Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i Lewica. Żadna z partii koalicji rządzącej, z wyjątkiem KO, nie znalazłaby się w Sejmie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Z sondażu Opinia24 zrealizowanego dla "Gazety Wyborczej" wynika, że utrzymuje się trend wzrostowy KO i spadkowy PiS, mimo tego że - jak zauważono w "GW" - w trakcie jego przeprowadzania "dopiero pojawiały się pierwsze informacje o powiązaniach kryptowalut z Rosją i prezydentami Andrzejem Dudą i Karolem Nawrockim".

Ankietowani odpowiedzieli na pytanie, na którą partię zagłosowaliby, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę. I tak 32,9 proc. zagłosowałoby na KO, a 24,6 proc. na PiS.

Jak zaznacza "GW", różnice w stosunku do poprzedniego badania tej samej pracowni z początku grudnia (1-3) są niewielkie, ale ich efekt jest dość wyraźny - przewaga KO nad PiS znowu się nieco zwiększyła z 6,6 pkt proc. do 8,3.

Nowy sondaż. Koalicja rządząca w tarapatach

Z opublikowanego w środę badania wynika, że na dalszych miejscach znalazły się: Konfederacja - z poparciem 13,2 proc., Konfederacja Korony Polskiej - 9,6 proc., Lewica - 4,7 proc. Z kolei 3 proc. ankietowanych wybrałoby inną partię.

Natomiast 2,5 proc. zadeklarowało poparcie dla Razem, 2,4 proc. dla PSL, 1,8 proc. dla Polski 2050. 5,5 proc. respondentów stwierdziło zaś, że nie wie, na kogo oddałoby głos.

Sondaż Opinia24 na zlecenie Gazety Wyborczej przeprowadzono od 4 do 7 grudnia na reprezentatywnej grupie 1001 osób metodą CATI i CAWI.

Żurek w "Gościu Wydarzeń": Wielu Polaków jest nabieranych na kryptowaluty Polsat News Polsat News