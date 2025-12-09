W skrócie Zełenski ogłosił, że Ukraina i Europa są gotowe przedstawić zmodyfikowany plan pokojowy Stanom Zjednoczonym.

Prezydent Ukrainy zadeklarował otwartość na wybory w Ukrainie, odpowiadając na krytykę Donalda Trumpa.

Ponadto Zełenski podziękował Włochom za wsparcie Ukrainy, zwłaszcza w kontekście przetrwania zimy.

Przebywający we Włoszech ukraiński przywódca napisał we wtorek: "Przedyskutowaliśmy z naszym zespołem negocjacyjnym rezultat wczorajszej pracy w Londynie, która była prowadzona na poziomie doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego naszych europejskich partnerów".

Zełenski dodał, że wszyscy pracują bardzo aktywnie nad krokami ku zakończeniu wojny. "Ukraińskie i europejskie elementy planu pokojowego są teraz bardzo rozwinięte i jesteśmy gotowi przedstawić je naszym partnerom w USA" - ogłosił.

Tego samego dnia dziennik "Financial Times" podał, że wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa dali prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu kilka dni na odpowiedź na proponowane porozumienie pokojowe, które obligowałoby Ukrainę do zaakceptowania strat terytorialnych w zamian za nieokreślone amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa.

Skutek rozmów Wołodymyra Zełenskiego. Przygotowano punkty planu

We wtorkowym wpisie Zełenski stwierdził, że "wszystko zależy od tego, czy Rosja jest gotowa podjąć skuteczne kroki, by zatrzymać przelew krwi i zapobiec ponownemu zaognieniu wojny". Zadeklarował przy tym oddanie pokojowi i utrzymaniu kontaktów z USA. "W najbliższej przyszłości będziemy gotowi wysłać zredagowane dokumenty do Stanów Zjednoczonych" - dodał.

W poniedziałek w Londynie odbyły się rozmowy między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Tematem spotkania były wysiłki podejmowane przez USA na rzecz porozumienia pokojowego w wojnie Rosji z Ukrainą.

Zełenski zapowiedział wówczas, że w kolejnym dniu Ukraina przedstawi Stanom Zjednoczonym zaktualizowany plan pokojowy, mający na celu zakończenie wojny z Rosją. Dodał, że plan ten zawiera 20 punktów, jednak nie osiągnięto jeszcze kompromisu w kwestii terytoriów.

Zełenski odpowiedział Trumpowi. "Zawsze jestem gotowy"

Natomiast we wtorek Zełenski spotkał się z papieżem Leonem XIV, a później także z premier Włoch Giorgią Meloni. Dziennikarze włoskiej gazety "La Repubblica" zapytali prezydenta o słowa Donalda Trumpa dotyczące przeprowadzenia wyborów w Ukrainie. - Zawsze jestem gotów na wybory - skwitował.

W opublikowanym wcześniej tego samego dnia wywiadzie dla Politico Trump stwierdził, że Ukraina powinna przeprowadzić wybory. - No, cóż... nie radzi sobie zbyt dobrze. Tak. Myślę, że nadszedł czas. Uważam, że to ważny czas na przeprowadzenie wyborów. (Ukraińcy - red.) zasłaniają się wojną, żeby nie przeprowadzić wyborów, ale myślę, że naród ukraiński... No powinien mieć taki wybór - mówił amerykański przywódca.

- A może Zełenski wygra. Nie wiem, kto by wygrał. Ale od dawna nie odbyły się wybory. Mówią o demokracji, ale dochodzi do momentu, gdy to już nie jest demokracja - dodał.

Włochy pomogą Ukrainie przetrwać zimę

Zełenski odniósł się także do samego spotkania z włoską liderką. "Doceniamy, że Włochy aktywnie poszukują skutecznych pomysłów i identyfikują kroki przybliżające pokój. Poinformowałem o pracy naszego zespołu negocjacyjnego, koordynujemy dyplomację. Bardzo liczymy na wsparcie Włoch w przyszłości: To ma znaczenie dla Ukrainy" - napisał na platformie X.

Zełenski publicznie podziękował Włochom także za pakiet energetyczny dla Ukrainy. Kilka tygodni temu ukraińskie media informowały, że bez pomocy z zewnątrz tysiące ludzi nie mogłoby liczyć na ogrzewanie ich domów w czasie zimy. "To właśnie to wesprze ukraińskie rodziny, nasz naród, dzieci i codzienne życie w naszych miastach i społecznościach, które wciąż doświadczają nieustannych ataków ze strony Rosji" - zauważył prezydent Ukrainy.

