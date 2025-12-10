W skrócie Ponad 63 proc. ankietowanych uważa, że Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski i stanąć przed sądem.

Sondaż pokazuje silny podział opinii w zależności od płci i preferencji partyjnych, z największym wsparciem dla powrotu Ziobry wśród kobiet i wyborców Lewicy.

Większość zwolenników PiS jest przeciwna powrotowi byłego ministra do kraju, podczas gdy wśród wyborców Konfederacji przeważa poparcie dla jego powrotu.

Były minister sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, obecnie przebywa w Brukseli, gdzie przyjechał z Węgier.

Polityk wcześniej znajdował się w Budapeszcie - tam udał się, kiedy prokuratura zarzuciła mu popełnienie 26 przestępstw w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. W listopadzie Sejm uchylił byłemu ministrowi immunitet poselski oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Tymczasem w najnowszym sondażu IBRiS na zlecenie Radia Zet ankietowanych zapytano: "Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski, by stanąć przed wymiarem sprawiedliwości?".

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Czy były minister powinien wrócić do Polski?

Łącznie 63,5 proc. respondentów oceniło, że były minister sprawiedliwości powinien wrócić do kraju - 44,3 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 19,2 proc. "raczej tak".

Przeciwnego zdania jest z kolei 26,4 proc. Polek i Polaków biorących udział w badaniu, z czego 8,2 proc. uważa, że Zbigniew Ziobro "zdecydowanie nie" powinien wracać do Polski, by stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, a 18,2 proc. "raczej nie".

"Nie wiem/trudno powiedzieć" to odpowiedź, którą wskazało 10,1 proc. ankietowanych.

W podsumowaniu sondażu nadmieniono także, iż więcej kobiet niż mężczyzn chciałoby, żeby polityk PiS stanął przed wymiarem sprawiedliwości. "Za" jest 74 proc. Polek, a 15 proc. jest przeciw. Z kolei 55 proc. Polaków uważa, że Ziobro powinien wrócić do Polski, a zdania odmiennego jest 38 proc.

Sondaż. Wyborcy Konfederacji chcą, żeby Ziobro stanął przed wymiarem sprawiedliwości w Polsce

Sprawdzono również, jakich odpowiedzi udzielili wyborcy poszczególnych ugrupowań. 95 proc. zwolenników Koalicji Obywatelskiej jest zdania, że Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski, natomiast 5 proc. uważa inaczej.

"Wyborcy Lewicy są bardziej radykalni od sympatyków KO, ponieważ w ich grupie aż 100 proc. ankietowanych jest za powrotem byłego ministra sprawiedliwości do kraju" - podaje Radio Zet.

Z sondażu wynika, że 80 proc. zwolenników Polski 2050 i PSL - badanych w jednej grupie - jest za przyjazdem Ziobry do Polski. 10 proc. jest przeciw.

Większość sympatyków PiS (65 proc.) uważa, że polityk nie powinien wrócić do kraju, natomiast odmienne zdanie wyraziło 22 proc. Nieco inaczej odpowiedzieli wyborcy Konfederacji - 65 proc. jest "za", a 25 przeciwko.

Badanie IBRiS dla Radia Zet zostało przeprowadzone metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 5-6 grudnia 2025 roku, na reprezentatywnej próbie 1072 Polaków.

