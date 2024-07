Próba zamachu i rezygnacja Joe Bidena z ubiegania się o reelekcję wydawały się na rękę republikanom. Jednak może się okazać, że nic bardziej mylnego. "The Washington Post" ujawnia, że sztab Donalda Trumpa jest "zaniepokojony", a kampania wyborcza będzie dużo trudniejsza.

Joe Biden rezygnuje. "Dokładnie to, czego zespół Trumpa się obawiał"

Teraz, gdy prezydent wycofał się w wyścigu, "kampania zorganizowania w ten sposób, by pobić Bidena, musi być wymyślona od początku. (...) I to jest dokładnie to, czego zespół Trumpa się obawiał" - czytamy w "Atlantic".