Czego Amerykanie spodziewają się po Donaldzie Trumpie? Nowy sondaż

O zmianach na gorsze mówi co piąty ankietowany (20 proc., w 2016 roku - 21 proc.), a o braku zmian prawie co trzeci (31 proc., w 2016 roku - 32 proc.).

Zaufanie Amerykanów do Donalda Trumpa. Wskazali najmocniejsze punkty

Nieco ponad jedna trzecia (35 proc.) ma głębokie zaufanie do jego zdolności do zapewnienia prawdziwego przywództwa w kraju.

30 proc. ma duże zaufanie do jego zarządzania sprawami zagranicznymi, a 29 proc. do tego, że będzie korzystał z uprawnień prezydenta w sposób odpowiedzialny. Co czwarta osoba (26 proc.) wskazała, że ma do niego duże zaufanie w kwestii mianowania najlepszych ludzi na dane stanowiska.