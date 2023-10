Szymon Hołownia między Lewicą a PSL. "Dość kłótni"

Władysław Kosiniak-Kamysz w programie Radia Zet zaznaczył, że "żadne sprawy światopoglądowe nigdy nie mogą być przedmiotem umowy koalicyjnej". Powodem tej reakcji była przedwyborcza obietnica Lewicy i KO o wprowadzeniu legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży .

Na słowa polityka PSL odpowiedziała posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska . "Na takiej samej podstawie, jak sprawy rolników, czy co tam chcesz do umowy zgłosić" - napisała.

Wyniki wyborów. Zamieszanie koalicyjne. Szymon Hołownia: Dość kłótni

Nie oznacza to jednak, że emocje opadły. Strajk Kobiet zarzucił Hołowni, że to on sam "publicznie pokrzykuje na przyszłych koalicjantów, żeby aborcji nie było".