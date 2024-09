Co najmniej 65 osób zginęło, a 60 zostało rannych w nocy z poniedziałku na wtorek w rezultacie ataku lotnictwa izraelskiego w tzw. strefie humanitarnej Al-Mawasi w rejonie miasta Chan Junis - poinformowała palestyńska obrona cywilna. Według Izraela był to atak na "centrum dowodzenia Hamasu ".

Atak na Strefę Gazy. Co najmniej cztery rakiety

Według rzecznika na obóz spadły co najmniej cztery rakiety, co tłumaczy dużą liczbę ofiar. Co najmniej 20 namiotów zapaliło się.