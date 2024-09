Największe w historii antyrządowe protesty w Izraelu. Żądają jednej rzeczy

750 tys. osób wyszło w sobotę na ulice Izraela, by zaprotestować przeciwko rządowi Benjamina Netanjahu, żądając jak najszybszego zawieszenia broni z Hamasem, które doprowadziłoby do uwolnienia więzionych w Strefie Gazy zakładników. Według izraelskich mediów doszło do przepychanek między policją a aktywistami, którzy blokowali drogi. Zatrzymano pięć osób.