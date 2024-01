Izrael w tarapatach. Stanie przed Trybunałem

"To bezprecedensowy przypadek. Eksperci twierdzą, że po raz pierwszy państwo żydowskie jest sądzone na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o ludobójstwie , sporządzonej po drugiej wojnie światowej w świetle okrucieństw popełnionych na narodzie żydowskim" - czytamy na portalu CNN.

Resort dyplomacji w Tel Awiwie odpowiedział zaraz po sformułowaniu przez RPA oskarżeń. Zaznaczono, że zarzuty "odrzuca z oburzeniem". "Lud Gazy nie jest wrogiem Izraela", który walczy z Hamasem . "Afryka Południowa współpracuje z ugrupowaniem terrorystycznym, wzywającym do zniszczenia Izraela" - głosi oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych .

Zdaniem izraelskich dyplomatów "wniosek nie ma podstaw faktycznych ani prawnych" . "Wzywamy Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i wspólnotę międzynarodową do odrzucenia bezpodstawnych twierdzeń Afryki Południowej" - napisano w komunikacie resortu.

Izrael a Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

We wtorek prezydent Izraela Icchak Herzog przekazał, że Izrael działa w ramach "samoobrony". Tel Awiw będzie udowadniał, że robi wszystko, co w jego mocy, w "niezwykle skomplikowanych okolicznościach" , aby zapobiec ofiarom cywilnym w Gazie.

RPA zwróciła się do Trybunału o zastosowanie "środków tymczasowych", które nakazywałby Izraelowi zaprzestanie działań militarnych w Strefie Gazy. Miałby trwać do momentu wydania ostatecznego orzeczenia.

Działania Izraela. Obawy szefa brytyjskiego MSZ

Brytyjski minister spraw zagranicznych David Cameron był przepytywany we wtorek przez posłów z komisji spraw zagranicznych Izby Gmin. Ponieważ od czasu objęcia w połowie listopada urzędu szefa dyplomacji zasiada w Izbie Lordów, była to dopiero pierwsza okazja, by posłowie mogli mu zadać pytania dotyczące jego nowej roli.