Napięcia na Bliskim Wschodzie. Pilna wizyta sekretarza stanu USA

Pilna wizyta sekretarza stanu USA na Bliskim Wschodzie

Jak podaje "POLITICO", W odpowiedzi na dynamicznie rozwijającą się sytuację na Bliskim Wschodzie administracja Joe Bidena przygotowuje plan reakcji na potencjalne rozszerzenie wojny Izraela z Hamasem. Równocześnie amerykańska dyplomacja podejmuje działania dążące do "złagodzenia rosnących napięć, przyspieszenia dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy i rozpoczęcia na poważnie planowania odbudowy i zarządzania powojenną Strefą Gazy" - podaje "Associated Press". To właśnie w tym celu Blinken odwiedził Turcję.