Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijarto udał się do Rosji. To piąta wizyta szefa dyplomacji w tym kraju od czasu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę. W Moskwie spotka się m.in. z wicepremierem Aleksandrem Nowakiem, który odpowiada za sprawy energetyczne. Za kilka dni może dojść do spotkania premiera Viktora Orbana z Władimirem Putinem.