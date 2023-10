Ze słów szefowej resortu wynika, że rząd chce uprościć procedury i ułatwić konfiskatę nieruchomości Rosjan do końca swojej kadencji w 2027 roku. - Rząd stara się ułatwić proces, który dotyczy zarówno nieruchomości należących do obywateli Rosji , jak i udziałów w spółdzielniach mieszkaniowych - przekazała Meri.

Rosja ostrzega Finlandię. Marija Zacharowa o lekceważeniu norm prawa

Konfiskata nieruchomości Rosjan w Finlandii. "Kompletny absurd"

Odnosząc się do zarzutu, jakoby Rosjanie zaniedbywali wiele swoich nieruchomości, Zacharowa skomentowała, że "to kompletny absurd". - Najpierw nakładają sankcje, a potem dziwią się, że obywatele Rosji nie mogą przelać środków lub po prostu wjechać do Finlandii, by należycie zadbać o stan swojej nieruchomości - skwitowała.