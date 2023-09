Węgierski premier w cotygodniowej audycji na antenie węgierskiego Radia Kossuth mówił m.in. o ewentualnym członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej. Viktor Orban stwierdził, że "spodziewa się, by stało się to szybko".

W marcu 2022 r. Parlament Europejski zalecił, by Ukraina została oficjalnym kandydatem do członkostwa, a kilka dni później Rada UE zwróciła się do Komisji o opinię w sprawie wniosku. Kraje członkowskie decyzję ws. otwarcia negocjacji akcesyjnych z władzami w Kijowie maja podjąć w grudniu. Rozpoczęcie rozmów wymaga jednomyślności. Jak pisze Reuters, z sygnałów, jakie dochodzą z Brukseli, wynika że Węgry mogą stać na przeszkodzie.