Wsiąść lub wysiąść da się także w Legnicy, Lubinie, Głogowie, Zielonej Górze, Szczecinie (stacja Dąbie) i Międzyzdrojach. Do Świnoujścia pociąg "Premium Nadmorski" przyjeżdża o 11:10. Powrotne kursy są o 16:40 w niedziele oraz 15 sierpnia. Godzina ich przyjazdu do Wrocławia to 22:07.

Bilet bez ulg na trasie Wrocław-Świnoujście w Kolejach Dolnośląskich kosztuje 79 zł, natomiast z Zielonej Góry - 69 zł. Płacąc dodatkowo 12 zł można zabrać ze sobą rower, jeśli wcześniej nie wyczerpała się pula miejsc dla kolarzy. Sprzedaż rusza 30 dni przed datą podróży. W "Premium Nadmorskim" nie znajdziemy wagonu restauracyjnego, lecz przekąski są sprzedawane z wózka.

Koleje Śląskie: "Sprinter Ornak" do Poronina i Zakopanego

W rozkładzie jazdy Kolei Śląskich pojawił się pociąg "Sprinter Ornak" z Katowic do Zakopanego. Z największego miasta Śląska odjeżdża o 7:02, a do stolicy polskich Tatr przyjeżdża o 12:10.

W drodze powrotnej pierwszą stacją jest Poronin (godz. 16:18). Uruchomienie pociągu od Zakopanego nie było możliwe, ponieważ trwa tam modernizacja głównej stacji PKP.

"Wprowadzono honorowanie biletów Kolei Śląskich w pociągu 30586/30587 uruchamianym przez Polregio. Pociąg ten odjeżdża z Zakopanego o godz. 15:52 i będzie skomunikowany z pociągiem 34108/34109 relacji Poronin - Katowice" - zapewniają Koleje Śląskie.

Bilet na podróż z Katowic do Zakopanego "Sprinterem Ornakiem" można kupić za niecałe 35 zł, ich sprzedaż rusza 30 dni wcześniej. Dodatkowo płatne są przewóz psa (dwa złote) lub roweru (pięć złotych).

Polregio: Więcej połączeń nad Bałtykiem. Problemy z przewozem rowerów w pociągach na Hel

Wakacyjną ofertę przygotowało też Polregio, czyli dawne Przewozy Regionalne. Spółka ta funkcjonuje w całym kraju i - w odróżnieniu od PKP Intercity - obsługuje przede wszystkim regionalne trasy. Przewóz psa w Polregio to dodatkowy koszt pięciu złotych, a roweru - siedmiu złotych. Wagon gastronomiczny jest tylko w jednym pociągu spółki - "Kamieńczyk". Komunikuje on Poznań ze Szklarską Porębą.

W województwie podlaskim pociągi Polregio do 30 września kursują z Białegostoku do Walił. Z kolei na Pomorzu do 2 sierpnia uruchomiono kursy z Łeby do Gdyni, funkcjonują też całoroczne połączenia m.in. na Półwysep Helski. W przypadku tych ostatnich kursów przewoźnik zachęca, by podróż pociągiem planować wcześniej.

"Ze względu na ograniczoną długość peronów oraz brak mijanek, pociągi kursujące w trasach na Hel w okresie wakacyjnym mają ograniczoną liczbę miejsc, w tym zwłaszcza na rowery" - tłumaczy Polregio.

Polregio: Wakacyjne pociągi na Słowację, w Bieszczadach i Beskidzie Niskim

Do 31 sierpnia jeździć będą pociągi "Energylandia" z Katowic do miejscowości Zator. Ponadto w sierpniu Polregio uruchomi podobne kursy relacji Kraków-Zator Park Rozrywki-Kraków. Sezonowe pociągi jeżdżą też na trasach Lublin-Bełżec, Lublin-Jarosław oraz Rzeszów-Zamość. Są też weekendowe kursy Chełm-Włodawa, obsługujące m.in. przystanek Okuninka Białe, w pobliżu Jeziora Białego koło Włodawy.

Na Podkarpaciu Polregio uruchomiło ponadto pociągi z Rzeszowa do słowackiego miasta Medzilaborce. Jeżdżą m.in. przez Krosno, Sanok, Zagórz, Komańczę i Łupków w Beskidzie Niskim. Pojawiły się również wakacyjne kursy z Sanoka do Ustrzyk Dolnych w Bieszczadach.

Dodatkowo na tory wyjeżdża weekendowy pociąg z Zielonej Góry w Lubuskiem do Szczecina, Międzyzdrojów i Świnoujścia.

