Zmiany dla pasażerów pociągów na terenie całej Unii. Co się zmienia?

Od 7 czerwca obowiązują nowe przepisy dla osób podróżujących koleją w całej Unii Europejskiej. Wynikają one z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 29 kwietnia 2021 roku. To najbardziej kompleksowy akt prawny określający prawa i obowiązki pasażerów kolei, który obowiązuje bezpośrednio w całej Unii Europejskiej.

Przepisy wprowadzają wiele zmian w obsłudze pasażerów przez przedsiębiorstwa kolejowe. Dodatkowe obowiązki powierzono nie tylko pasażerskim przewoźnikom kolejowym, lecz także zarządcom infrastruktury, zarządcom dworców, sprzedawcom biletów oraz operatorom turystycznym.

Jakie zmiany na kolei w Unii Europejskiej?

Najważniejsze zmiany dotyczą:

określenia zasad odpowiedzialności przewoźników kolejowych i możliwość wyłączenia odpowiedzialności w przypadku opóźnień pociągów, utraty lub odwołania połączeń z powodu siły wyższej;

i możliwość wyłączenia odpowiedzialności w przypadku opóźnień pociągów, utraty lub odwołania połączeń z powodu siły wyższej; skrócenia czasu, w którym należy zgłosić potrzebę asysty dla osób z niepełnosprawnościami lub ograniczoną możliwością poruszania się;

lub ograniczoną możliwością poruszania się; wprowadzenia obowiązkowych szkoleń dla personelu kolejowego dotyczących obsługi osób z niepełnosprawnościami i ograniczoną mobilnością;

i ograniczoną mobilnością; wzmocnienia uprawnień dotyczących przewozu rowerów;

zasad sprzedaży wspólnych biletów oraz odpowiedzialności przewoźników za ich honorowanie;

oraz odpowiedzialności przewoźników za ich honorowanie; ustalenia praw pasażerów w przypadku wypadków , które miały miejsce podczas korzystania z usług kolejowych i skutkowały śmiercią, obrażeniami ciała, pogorszeniem zdrowia lub stratą albo uszkodzeniem bagażu;

, które miały miejsce podczas korzystania z usług kolejowych i skutkowały śmiercią, obrażeniami ciała, pogorszeniem zdrowia lub stratą albo uszkodzeniem bagażu; rozpatrywania skarg.

Krótszy czas na zgłoszenie asysty dla osoby na wózku

Przepisy skracają m.in. czas przeznaczony na zgłoszenie potrzeby asysty dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z nowym rozporządzeniem osoby z niepełnosprawnościami będą musiały zgłosić potrzebą asysty w ciągu 24 godzin przed wyjazdem.

Rozporządzenie przewiduje także możliwość wydłużenia tego czasu do maksymalnie 36 godzin przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Przed tą zmianą osoby niepełnosprawne musiały zgłaszać chęć asysty na 48 godzin przed podróżą. Urząd Transportu Kolejowego poinformował, że w Polsce czas na zgłoszenie asysty będzie wynosił 36 godzin.

Na mocy nowych przepisów wprowadzono także szkolenia dla personelu kolejowego dotyczące obsługi takich podróżnych.

Wspólne bilety i tabor z miejscami na rowery

Rozporządzenie reguluje też sprzedaż wspólnych biletów (na trasach wszystkich przewoźników) i odpowiedzialności przewoźników za to, by były one honorowane.

Przewoźnicy kolejowi będą musieli oferować pasażerom bilety bezpośrednie na wszystkie podróże z przesiadkami, które obejmują połączenia składami różnych przewoźników.

Dodatkowo przewoźnik, który zamawia nowy tabor albo modernizuje istniejący, będzie zobowiązany, aby zapewnić pasażerom odpowiednią liczbę miejsc dla rowerów. Minimalna liczba takich miejsc w pociągu to cztery. Zmiany te będą jednak obowiązywać w pociągach miejskich, podmiejskich, regionalnych i międzynarodowych dopiero od 7 czerwca 2025 roku.

Gdy pociąg się spóźni. Czy dostanę odszkodowanie?

W nowych przepisach określono bardziej precyzyjnie zasady, które dotyczą odpowiedzialności przewoźników za opóźnienia pociągów. Według unijnego rozporządzenia, jeśli pociąg ulegnie opóźnieniu, przewoźnik będzie wciąż zobowiązany do wypłaty rekompensaty pasażerom. Jednak są wyjątki.

Przewoźnik może odmówić wypłaty rekompensaty za opóźnienie pociągu, jeśli będzie ono spowodowane siłą wyższą, wyłączną winą podróżnego lub osoby trzeciej, na przykład klęską żywiołową lub wypadkiem z udziałem osoby postronnej. Podobne rozwiązanie obowiązuje np. w transporcie lotniczym.

Przewoźnicy kolejowi są zobowiązani do wypłaty rekompensaty w wysokości jednej czwartej ceny biletu w przypadku opóźnienia 60-119 minut i połowy ceny biletu w przypadku opóźnienia pociągu o 2 godziny i więcej. W Polsce dotyczy to tylko połączeń dalekobieżnych.

Urząd sprawdzi wprowadzanie zmian

W ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego prezes Urzędu Transportu Kolejowego zorganizował szkolenia dla pracowników kolei poświęcone nowym regulacjom.

W ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów wchodzącego w życie rozporządzenia prezes UTK będzie weryfikował dostosowanie się przewoźników do zmian, w tym aktualizacji informacji dla podróżnych na ich stronach internetowych, w pociągach oraz na stacjach.

Dodatkowe obowiązki zostały powierzone także przewoźnikom kolejowym, zarządcom infrastruktury, zarządcom dworców, sprzedawcom biletów i operatorom turystycznym.

Klaudia Katarzyńska

