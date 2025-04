Groźna choroba rozlewa się po Europie. Polska intensyfikuje kontrole

Polska zintensyfikuje kontrole na granicach ze Słowacją, Czechami i Niemcami - zapowiedział premier Donald Tusk. Wszystko po to, by nie dopuścić do rozprzestrzenienia się wirusa pryszczycy na terytorium Polski. Przypadki tej choroby wykryto m.in. w Niemczech i na Słowacji. W Polsce zachorowań nie odnotowano od 1971 roku.