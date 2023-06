Linia autobusowa 666, która kursuje w województwie pomorskim od Dębek po Hel, już niedługo zniknie z dróg. Jej miejsce zajmie numer 669. O decyzji, która rozgrzała internet, poinformował PKS Gdynia w swoich mediach społecznościowych.

"W tym roku ostatnią 6 wywracamy do góry nogami! Już 24.06.2023 z Dębek, Krokowej, Karwi, Ostrowa, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa, Władysławowa, Chałup, Kuźnicy, Jastarni oraz Juraty do Helu zawiezie Was linia 669!" - czytamy w poście. Pod wpisem pojawiła się fala komentarzy, w których użytkownicy wyrażają swoje niezadowolenie z decyzji.

Linia 666 już nie pojedzie na Hel

W sprawie zmiany numeru linii Interia skontaktowała się z Pawłem Misiakiem, dyrektorem działu przewozów w Gdyni, który przyznał, że - jeszcze - obecna numeracja autobusu wzbudzała kontrowersje. - Wewnątrz firmy również się spieraliśmy nad tym, czy ugiąć się i zmienić numer. W tym roku podjęto decyzję o zmianie - przekazał.

Zaznaczył, że stary numer 666 był "zakorzeniony". Pojawiła się jednak nadzieja, że zmiana ta nie będzie na zawsze. - W przyszłym roku (linia 666 -red.) może wrócić, bo teraz jest już za późno - podał Interii.

Misiak zapytany o to, czy decyzja ma związek z "szatańskimi liczbami" skomentował, że nie ma to żadnego powiązania.

Kontrowersje wokół numeru linii

Linia 666, która kursowała na Hel, już kilka lat temu wzbudzała kontrowersje. W 2018 roku na katolickim portalu Fronda pojawił się artykuł mówiący o tym, że panuje tam "gorsząca propaganda antychrześcijańska", a wszystko za sprawą numeru autobusu.

"Autobusem 666 na Hel(l), czyli do piekła. Niby niewinny żart, ale trudno nie uznać w nim złośliwej inspiracji, nazywając rzeczy po imieniu - diabelskiej" - czytamy w publikacji. Co więcej portal wystosował wówczas również apel do władz PKS Gdynia, aby "przemyśleli swoją politykę i zmienili numer linii na inny".

"Jeżeli tak się nie stanie, to prosimy o interwencję stosowne organy państwa polskiego" - pisano w artykule. Dodano także, że linia 666 godzi w chrześcijański porządek państwa.