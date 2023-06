Chorwacja jest państwem, które leży na pograniczu środkowej i południowej Europy. Lokalizacja nad samym Morzem Adriatyckim sprawia, że co roku przyjeżdżają do niej rzesze turystów - w tym także z Polski.

Na przykład w Dubrowniku mieszka mniej niż 42 tysiące osób, jednak w trakcie sezonu kurort odwiedza ponad milion turystów. Takie dane podał na początku 2023 roku "The Dubrovnik Times". Przyjezdni sprawiają tak wiele problemów, że w tym roku w wielu chorwackich miastach nakładane będą słone mandaty za wykroczenia, które są zmorą kurortów.

Wakacje 2023. Chorwacja wprowadza surowe kary dla turystów

Lokalne władze w najbardziej popularnych miastach Chorwacji mają już dość wybryków i kłopotów, które w sezonie wakacyjnym stwarzają przyjeżdżający na wakacje turyści.



Największym utrapieniem są co roku liczne grupy osób, które następnie pod wpływem alkoholu i innych środków zakłócają spokój chorwackich miasteczek.

Chorwacja także w tym roku szykuje się na napływ rekordowej liczby gości. Aby uniknąć nieprzyjemnych ekscesów, zapowiedziano już wysokie mandaty za zakłócanie porządku.

Wakacje 2023. Za co dostaniesz mandat w Chorwacji?

Turyści z zagranicy mogą się spodziewać wysokich kar m.in. za oddawanie moczu w miejscach publicznych, spanie w parkach czy kąpiele w fontannach.

To jednak nie najbardziej uciążliwe wybryki. Chorwatom nie podoba się zwłaszcza nagminne spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Za picie napojów wyskokowych poza lokalami gastronomicznymi będą w tym roku nakładane grzywny. Za takie wykroczenia w Splicie trzeba będzie zapłacić karę w wysokości 300 euro.

Policja może też nałożyć karę jeżeli ktoś zwymiotuje na ulicy. Na taką osobę nakładany będzie mandat w wysokości 150 euro.

Urlop w Chorwacji. Mandaty w nowej walucie

Kraj, który jest znany z malowniczych krajobrazów górskich kontrastujących z lazurową wodą Adriatyku, od 1 lipca 2013 roku należy do Unii Europejskiej.

Pomimo tego Chorwacja dopiero 1 stycznia 2023 roku dołączyła do grona państw, w których obowiązującą walutą jest euro.

Co to oznacza dla turysty z Polski? Należności za ewentualne wykroczenia trzeba będzie pomnożyć przez cztery, bo są one inkasowane we wspólnej europejskiej walucie.

Urlop 2023. Skąd w Chorwacji tak surowe kary?

Do zaostrzenia przepisów porządkowych w głównej mierze przyczyniły się wydarzenia z zeszłego roku.

Na wielu portalach społecznościowych pojawiły się bowiem zdjęcia i nagrania turystów, którzy zachowywali się m.in. na plaży w nieakceptowalny sposób.

Lokalne władze chcą uniknąć powtarzających się incydentów związanych np. z chodzeniem bez ubrań po miastach.

Uciążliwe, ale mniejszego kalibru wykroczenia, jak kąpiele w miejskich fontannach rozpoczynają cały szereg występków, wśród których najbardziej potępiane w Chorwacji było współżycie w miejscach publicznych, na którym przyłapano zagranicznych gości.

Zdjęcie Chorwacja ma dość rozpasania turystów. Porządek mają przywrócić mandaty / 123RF/PICSEL

Chorwacja krajem wakacyjnych obostrzeń

Wysokie kary za zakłócanie porządku to niejedyne nowe przepisy w kraju nad Adriatykiem. Warto wspomnieć o Dubrowniku, w którym jeszcze w tym roku ma zostać wcielony w życie kolejny zakaz. Mowa o używaniu walizek na kółkach, które hałasują i zakłócają spokój lokalnym mieszkańcom mieszkających przy wybrukowanych uliczkach w centrum historycznego miasta. Miasto chce turystom zabronić wleczenia takich bagaży po starówce.

Wcześniej władze zakazały już używania w mieście rowerów i hulajnóg elektrycznych.

Lokalny samorząd w Dubrowniku szykuje się na poważnie do rozwiązania problemu z walizkami. Prawdopodobnie jesienią tego roku powstanie system, który ma polegać na tym, że przed wkroczeniem do centrum miasta turysta będzie musiał zostawić swoją walizkę. Za dostarczenie jej bez hałasowania do miejsca zakwaterowania trzeba będzie osobno zapłacić.

Pojawiły się też informacje o tym, że w przyszłości powstanie centrum logistyczne przy miejscowym lotnisku. To ta instytucja zajmie się dostarczaniem bagaży turystów do wyznaczonych miejsc, w których zamierzają się zatrzymać w wakacje, od razu z portu lotniczego.

Zdjęcie Na zdjęciu samolot pasażerski podchodzący do lądowania na lotnisku w Dubrowniku / John Lawrence/REX/Shutterstock / East News

