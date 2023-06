Czarnogóra to małe państwo ze statusem kandydata do Unii Europejskiej położone na południu Europy. Jako samodzielny byt ukonstytuowało się po rozpadzie Serbii i Czarnogóry kilkanaście lat temu. Parlament proklamował jej niepodległość w 2006 roku. Pomimo krótkiej historii samodzielnej państwowości, na tym obszarze, nieco większym niż województwo świętokrzyskie, odkryjemy niesamowitą kulturę i poznamy ludzi, którzy mają prawdziwie bałkańskie dusze.



Czarnogóra zaskoczy nas też pięknie zachowanymi miasteczkami, które dorównują swoim klimatem tym z Włoch, a na pewno z Chorwacji. To świetny pomysł na całkiem tanie wakacje dla całej rodziny.

Reklama

Wakacje 2023. Czarnogóra: Jak dojechać?

Z dostaniem się do Czarnogóry nie powinniśmy mieć większego problemu. Do Podgoricy - stolicy Czarnogóry, bezpośrednio latają najpopularniejsze tanie linie lotnicze. Dolecimy tutaj zarówno z Warszawy, ale też z Krakowa i Katowic. Niektóre linie obsługują też lotnisko w Tivacie - to niewielki port lotniczy, przygotowany głównie pod turystów, przylatujących do Czarnogóry na wakacje.

Średnia cena za lot w dwie strony do Podgoricy to koszt ok. 500 zł, co przy obecnych cenach jest dość dobrą ofertą. Oczywiście możemy znaleźć też tańsze bilety, co wymaga jednak większej elastyczności i zaangażowania. Szukając lotów do Czarnogóry, warto sprawdzać oferty lotów czarterowych, które potrafią oscylować nawet wokół 250 zł za bilet w dwie strony. Do Podgoricy możemy pojechać też samochodem, jednak podróż potrwa ok. 18 godzin.

Czarnogóra na wakacje 2023: Gdzie spać?

Najlepszą i najkorzystniejszą cenowo opcją noclegu w Czarnogórze będą liczne kwatery prywatne. To nie tylko okazja do poznania "lokalsów", ale też skosztowania najlepszej domowej kuchni. Tygodniowy pobyt dla czteroosobowej rodziny z dwójką dzieci znajdziemy nawet za niecałe 2000 zł.

Zdjęcie Park Narodowy Lovcen / Piotr Dziurman

Baza hotelowa rozwija się w Czarnogórze niezwykle szybko. Oprócz skromnych hotelików znajdziemy tutaj liczne hotele, przygotowane do obsługi dużej liczby turystów. Posiadają one oczywiście ofertę all inclusive i dostęp do basenów z atrakcjami dla dzieci.

Urlop 2023. Czarnogórskie przysmaki

Bałkańskie smaki często wpasowują się w polskie preferencje. Lokalna kuchnia, nie tylko w Czarnogórze, oparta jest na świeżych warzywach i owocach, a także licznych produktach mlecznych. Tutejsze sery zasługują na uznanie. Jak to w regionie śródziemnomorskim możemy liczyć tutaj na świeże ryby i owoce morza, a także wysokiej jakości oliwę z oliwek.

Zobacz więcej: Zanim zarezerwujesz hotel na wakacje. Jak uniknąć problemów? Podpowiadamy

Jednym z najbardziej znanych dań są ćevapi. To swego rodzaju paluszki z mięsa mielonego - podane ze świeżą sałatką z pomidorów i paprykowym ajwarem smakują wyśmienicie. Na całych Bałkanach dostaniemy również kawę parzoną "po turecku", podawaną z lokalnymi słodyczami.

Miejsca warte odwiedzenia: Zatoka Kotorska

To miejsce, które nieodłącznie kojarzy się z Czarnogórą. Tzw. Boka Kotorska to zatoka w południowej części Morza Adriatyckiego. Zatokę z trzech stron otaczają góry, przez co przypomina ona nieco norweskie fiordy. Możemy objechać ją dookoła samochodem lub autobusem albo też przepłynąć

Zobacz więcej: Tych miejsc unikaj latem. Wakacje zamienią się w piekło

specjalnym promem. W każdym przypadku będzie to wspaniała okazja do zrobienia malowniczych zdjęć. W samej Zatoce znajduje się kilka miasteczek, wartych odwiedzenia.

Jednym z nich jest Kotor - jego wąskie uliczki przypominają nieco te z Dubrownika, są jednak dużo bardziej dzikie i nieprzewidywalne. To świetna okazja, by choć na chwilę zgubić się w jednej z nich i napić się mocnej kawy w jednej z lokalnych kawiarni. Na rozgrzanym bruku nie zabraknie też leniwych kotów, ucinających sobie całodniową drzemkę na mieście.

Zdjęcie Kotor w Czarnogórze / Philippe Lissac / Godong

Atrakcja w Czarnogórze: Jezioro Czarne

Jezioro Czarne to dobry pomysł na jednodniowy wypoczynek. Otacza je piękny iglasty las, po którym możemy bez przeszkód spacerować, odkrywając piękno lokalnej przyrody. Duże wrażenie wywołuje też bez wątpienia widok pobliskich gór - wapienne szczyty wyłaniają się z chmur, odbijając się w turkusowej wodzie jeziora. Na brzegu rozstawione są też liczne ławeczki.

Zobacz więcej: Szlak UNESCO na wakacje. Te miejsca w Polsce warto odwiedzić

Do Jeziora Czarnego dostaniemy się m.in. z miejscowości Zabljak. Wzdłuż prowadzącej tu drogi spotkamy licznych sprzedawców, oferujących lokalne wyroby, w tym miody, dżemy i słodycze.

Sezon wakacyjny 2023. Czarnogóra: Błękitna Grota

Błękitna Grota, nazywana też niebieską jaskinią to jedna z najpopularniejszych atrakcji Czarnogóry. Wysoka na 30 m i szeroka na 15 m kusi turystów nieskazitelnym kolorem wody. Wszystko za sprawą światła, które wpada tutaj pod odpowiednim kątem. Do Błękitnej Groty dostaniemy się włącznie drogą morską. Do środka jaskini wpływa się na pontonie lub niewielkiej łódce. Co ciekawe, można się tutaj kąpać, co nie jest takie oczywiste w przypadku tego typu miejsc.

Wakacje w Czarnogórze. Herceg Novi: Miasto idealne do zdjęć

To portowe miasteczko, które warto odwiedzić podczas objazdu po Czarnogórze, znajduje się tuż przy granicy z Chorwacją. Jest jednym z najczęściej odwiedzanych kurortów Czarnogóry.

Turystów przyciąga w szczególności śródziemnomorskie wybrzeże, z rosnącymi tutaj cyprysami, drzewami cytrusowymi i palmami. W lokalnym porcie możemy zobaczyć wiele jachtów i łodzi, które lekko kołyszą się na wodzie. To idealne miejsce do zdjęć. Będąc w Herceg Novi, warto odwiedzić kościół św. Michała Archanioła, fort morski i miejscową winnicę.

Zdjęcie Perast w Czarnogórze / Piotr Dziurman

Czarnogóra kusi, może więc zachęci do przyjazdu już w te wakacje.

Adrian Wojtasik