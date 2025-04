Pijany 19-latek wiózł dziewięć osób. Jest decyzja sądu po tragedii

19-letni Szymon C. trafi na trzy miesiące do aresztu - tak zdecydował Sąd Rejonowy w Chełmie. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie katastrofy drogowej, w której zginęło dwóch 18-latków. Policjanci ustalili, że C. prowadził toyotę pod wpływem alkoholu, jechał nawet 130 km/h. W aucie, razem z nim, znajdowało się 10 osób.