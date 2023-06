Bon Turystyczny został wprowadzony w Polsce na początku sierpnia 2020 roku. Był formą pomocy, którą rząd zaproponował rodzicom. Jednocześnie była to forma wsparcia polskiej turystyki nastawiona na wsparcie przedsiębiorców w kraju. Sprawdziliśmy, czy pojawi się kolejna edycja bonu turystycznego.

Turystyczne 500 plus. Bon dla każdego dziecka

W pierwszej edycji programu z bonu turystycznego skorzystało około 90 proc. z 6 milionów osób uprawnionych. Świadczenie przysługiwało każdemu, kto ma co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia. Każde dziecko mogło otrzymać 500 zł, a dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności 1000 zł do wykorzystania na m.in. noclegi na rodzinnych wakacjach, obóz lub kolonię, bilety wstępu do parków rozrywki, muzeów czy usługi przewodnika.

Reklama

Dzięki temu świadczeniu rodzinne wakacje mogły być mniejszym obciążeniem finansowym dla rodzin. Jednocześnie było ono pomocą dla polskiej turystyki.

Zobacz więcej: Zanim zarezerwujesz hotel na wakacje. Jak uniknąć problemów? Podpowiadamy

Rodzice skorzystali z bonu turystycznego w 2023 roku na kwotę 3,2 miliarda złotych, na co wskazują dane z Ministerstwa Finansów. Potwierdziła to także Prezes ZUS - Gertruda Uścińska, która w oświadczeniu stwierdziła, że "przez cały okres obowiązywania programu zostało zrealizowanych ponad 5,5 mln transakcji na łączną kwotę niecałych 3,2 mld zł".

Według danych jednego z portali noclegowych w ostatnim dniu obowiązywania bonu Polacy złożyli znacznie więcej niż średnio dziennie od początku 2023 roku. A rezerwacje z wykorzystaniem bonu turystycznego w marcu 2023 roku stanowiły ponad 25 proc. wszystkich rezerwacji dokonanych w poprzednim - 2022 roku.

Wiceminister rozwiewa wątpliwości. Bez pieniędzy na wakacje

Pod koniec stycznia wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy w rozmowie z RMF FM odmówił podania szczegółów działań rządu związanych z bonem, ale zapewniał, że trwają prace nad formą bonu turystycznego. To czy kontynuacja programu jest możliwa, miało być ogłoszone w ciągu kilku tygodni.

W lutym minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk w rozmowie z Polskim Radiem 24, również przyznawał, że takie prace nad programem Polski Bon Turystyczny trwają.

Zobacz więcej: Szlak UNESCO na wakacje. Te miejsca w Polsce warto odwiedzić

Media informowały, że nowy bon turystyczny mógłby zacząć obowiązywać od 1 czerwca 2023 roku.

Jednak 24 maja Andrzej Gut-Mostowy rozwiał wątpliwości i powiedział, że w tym roku nie pojawi się nowa edycja bonu turystycznego w takiej formie, w jakiej zaoferowano ją w poprzednich latach.

Jednocześnie dodał, że analizowane są możliwości innych formy pomocy krajowej branży turystycznej.

Klaudia Katarzyńska

Czytaj więcej:

Szlak UNESCO na wakacje. Te miejsca w Polsce warto odwiedzić

Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2023? Ile będą trwać wakacje 2023?

Podróż, urlop? Uważaj na te błędy. Koszty mogą być ogromne