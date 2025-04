Wiceminister enigmatycznie wypowiedział się o trwających negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi. - Podchodzimy do proponowanych modeli i rozwiązań bardzo poważnie, ale nie możemy zaakceptować wszystkiego tak, jak jest - powiedział, cytowany przez prokremlowską agencję RIA Nowosti.

Trudno ocenić co wiceminister ma konkretnie na myśli. Nie podał szczegółów. Stwierdził jedynie, że negocjacje "dzisiaj to próba znalezienia jakiegoś schematu, który pozwoliłby nam początkowo osiągnąć zawieszenie broni, tak jak wyobrażają to sobie Amerykanie".