Donald Tusk stracił prawo jazdy. Biedroń: To dodatkowo obciąży opozycję

O odebraniu Donaldowi Tuskowi prawa jazdy jako pierwsza informowała Interia.



"107 km/h w terenie zabudowanym to ZABÓJCZA prędkość! W razie potrącenia pieszy w zasadzie nie miałby szans na przeżycie. Jeśli to prawda, nie ma dla DT żadnego usprawiedliwienia. A utrata prawa jazdy to nic w porównaniu do utraty wszelkiego zaufania publicznego" - stwierdziła na Twitterze posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

"W ograniczeniu prędkości nie chodzi o robienie 'na złość' kierowcom, tu chodzi o życie! Na drogach giną rocznie tysiące ludzi, kolejne tys. to ranni. Trzeba z tym skończyć! Bez względu na to, kim jesteś, jakie pełnisz funkcje i jak bardzo Ci się spieszy - noga z gazu!" - dodała Dziemanowicz-Bąk.



"To dodatkowo obciąży opozycję"

Problem nadmiernej prędkości poruszył również Robert Biedroń. - 107 km/h w terenie zabudowanym to śmiertelne niebezpieczeństwo. To nie jest śmieszne i nie ma miejsca na usprawiedliwienia. Pokazuje, jak wiele jeszcze trzeba zmienić, żeby nasze drogi były bezpieczne - stwierdził.

W rozmowie z Interią podkreślił, że dla lidera PO popełnione wykroczenie jest problemem, "chociaż politycy w Polsce nie z takich problemów wychodzili". - W Polsce, niestety, jest spore przyzwolenie dla przekraczania prędkości na drogach. Na pewno PO to nie pomoże, a dodatkowo obciąży opozycję - zaznaczył Biedroń.



Z kolei Cezary Tomaczyk (PO) napisał, że "wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Poza członkami PiS".

"'Król Europy' zmierzył się z polskim prawem. Co teraz? TSUE każe zlikwidować Policję w Polsce? A kto wie, może czeka nas kolejna debata w PE o praworządności?" - zaznaczyła na Twitterze eurodeputowana PiS Anna Zalewska.