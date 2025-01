Zabójstwo 25-letniej Lizy. Surowy wyrok dla Doriana S.

Na poczet orzeczonej kary zalicza oskarżonemu "okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 25 lutego 2024 roku godzina 18:00 do 17 stycznia 2025 roku". Sąd orzekł również wobec uczestnika rozprawy środek kompensacyjny w postaci zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w kwocie 200 tysięcy złotych.

Zabójstwo 25-letniej Lizy. Sąd ogłosił wyrok dla Doriana S.

Prokuratura podała z kolei, że zlecone badania wykazały, iż Dorian S. jest osobą poczytalną. Podczas pierwszej rozprawy mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa , ale zaprzeczył, jakoby jego celem było pozbawienie życia zaatakowanej kobiety.

Warszawa. Tragedia w bramie przy ul. Żurawiej. Nie żyje młoda Białorusinka

Do tragedii w centrum Warszawy doszło w nocy z 24 na 25 lutego w bramie posesji przy ul. Żurawiej. Nagą i nieprzytomną Lizę znalazł nad ranem dozorca, który wezwał na miejsce pogotowie i policję. Gdy 25-latka trafiła do szpitala, okazało się, że jej stan jest krytyczny. Walka o życie Białorusinki trwała do 1 marca.