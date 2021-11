Donald Tusk stracił prawo jazdy - dowiedziała się w sobotę Interia. Jak ustaliliśmy, przewodniczący PO jechał przez teren zabudowany z prędkością 107 km/h. Polityk otrzymał mandat w wysokości 500 zł. Do zdarzenia doszło w sobotę w miejscowości Wiśniewo koło Mławy (woj. mazowieckie).



- Przed godz. 11 w miejscowości Wiśniewo (k. Mławy) policja zatrzymała 64-letniego kierowcę skody, który w terenie zabudowanym przekroczył prędkość o ponad 50 km/h. Zostało mu zabrane prawo jazdy i dostał mandat - przekazała Interii rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie asp. szt. Anna Pawłowska.

Reklama

Policja nie podała tożsamości 64-latka, jednak Interia potwierdziła, że chodzi o Donalda Tuska. Polityk przyjął mandat.

Po godz. 14 milczenie przerwał sam przewodniczący PO. "Jest przekroczenie przepisu drogowego, jest kara zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące plus 10 punktów i mandat. Adekwatna. Przyjąłem ją bez dyskusji" - napisał na Twitterze.



Politycy PiS: Stop piratom drogowym!

Doniesienia Interii szeroko komentują politycy różnych opcji.

"107 km/h w terenie zabudowanym to ZABÓJCZA prędkość! W razie potrącenia pieszy w zasadzie nie miałby szans na przeżycie Jeśli to prawda, nie ma dla DT żadnego usprawiedliwienia. A utrata prawa jazdy to nic w porównaniu do utraty wszelkiego zaufania publicznego. #ChodziOŻycie" - napisała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.



"Stop piratom drogowym! #Tusk" - napisał wiceszef MSWiA Błażej Poboży.



"Brak immunitetu kosztuje!" - kpi szczeciński radny Solidarnej Polski Dariusz Matecki.





"Donald Tusk stracił prawo jazdy, za poważne przekroczenie dozwolonej prędkości. Jarosław Kaczyński zawstydził Donalda Tuska - nigdy nie miał prawa jazdy" - to z kolei żart polityka opozycyjnej Konfederacji, Artura Dziambora.





Sekretarz stanu zajmujący się cyfryzacją, Janusz Cieszyński, zamieścił zdjęcie Donalda Tuska na hulajnodze.





W jakich okolicznościach w Polsce traci się prawo jazdy

Przepisy ruchu drogowego określają sytuacje, w których kierowcom może zostać zabrane lub cofnięte prawo jazdy. Policjant ma prawo do odebrania dokumentu podczas kontroli m.in., gdy nastąpiło przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o minimum 51 km/h lub gdy kierowca spowoduje wypadek drogowy, kolizję lub zagrożenie w ruchu drogowym.

Prawo jazdy może zostać odebrane również, gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że kierujący pojazdem jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, prawo jazdy jest zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odczytanie, istnieje prawdopodobieństwa podrobienia lub przerobienia prawa jazdy lub upłynął termin ważności dokumentu.

Wedle przepisów ruchu drogowego dokument może zostać także odebrany, jeśli wobec kierującego pojazdem zostało wydane postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, cofnięciu uprawnień lub sąd nałożył zakaz prowadzenia pojazdów, kierujący przekroczył liczbę 24 punktów karnych w ciągu roku lub 20 punktów karnych w ciągu pierwszego roku od dnia otrzymania uprawnień (...) lub pojazdem jedzie więcej osób, niż jest to wskazane w dowodzie rejestracyjnym (więcej niż dwie osoby nadprogramowe w osobówce i więcej niż pięć w autobusie).