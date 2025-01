Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" poinformowała, że w nocy z soboty na niedzielę ratownicy zostali wezwani do pobitego na imprezie mężczyzny. Pojechali do Żółwina, gdzie w sali wynajętej przez strażaków prywatnym osobom trwała impreza urodzinowa z okazji 40. urodzin jednego z uczestników.

Akcję ratunkową zakłócała grupa 20 mężczyzn

Gdy w obecności żony poszkodowanego mężczyzny ratownicy zaczęli go badać, podszedł do nich jeden z postronnych mężczyzn. Zaczął szturchać ratowników. Gdy jeden z nich zażądał od niego, by nie przeszkadzał mu w ratowaniu zdrowia pobitego pacjenta, mężczyzna wrócił na salę i po chwili wybiegł z grupą 20 rosłych mężczyzn.