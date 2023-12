Szymon Hołownia zawalczy o Pałac Prezydencki? "Mówię o tym chyba najbardziej uczciwie"

Tonował także nastroje, zaznaczając, że decyzję o starcie do Pałacu Prezydenckiego podejmie " w listopadzie lub grudniu ". - Nie jest zakładnikiem myśli o prezydenturze (...). Dynamika wydarzeń politycznych jest duża, rok to prawie wieczność - dodał Hołownia.

