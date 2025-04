Burze, jakich dawno nie było. Potężne nawałnice pędzą do Polski

Z taką pogodą nie ma żartów. Na południe Polski w czwartek spadną gwałtowne burze i ulewy. Będą najsilniejsze od dłuższego czasu. W ciągu kilku godzin spadną masy wody, przez co lokalnie może dochodzić do podtopień. W 11 województwach obowiązują alerty od pierwszego do nawet trzeciego stopnia. Najgorszych burz trzeba się spodziewać na Śląsku i w Małopolsce.