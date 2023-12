Łukasz Mejza w PiS. Internet komentuje, polityk zabrał głos

Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości podjęła w sobotę decyzję o poszerzeniu formacji i przyjęła do swojego grona Partię Republikańską . Jej twórcą jest europoseł Adam Bielan , dawny spin-doktor ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego , a także dawny współpracownik prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Łukasz Mejza w PiS. Polityk skomentował transfer

- Uważam, że wszyscy powinniśmy reprezentować polski interes a nie zagranicznych koncernów. W PiS i na całej prawicy - co mnie cieszy - najważniejszy jest ten interes (Polski). I ten interes się reprezentuje niezależnie od wybranych metod. Żeby posłużyć się taką metaforą "wszyscy wiosłują w jedną stronę" - powiedział polityk.

" Brawurowy pomysł na wzmocnienie i odmłodzenie partii, dotarcie do nowych grup elektoratu etc. Młodzi wyborcy zapewne zachwyceni tym ruchem" - ironizował reporter Interii Łukasz Rogojsz.

Kontrowersje wokół Łukasza Mejzy

Sam Mejza wielokrotnie wywoływał wiele kontrowersji. Media informowały o firmie medycznej posła, która miała zajmować się leczeniem osób chorych m.in. na raka czy Parkinsona . Mężczyzna miał osobiście przekonywać pacjentów do korzystania z metod, które w Polsce jak i niemal na całym świecie uznawane są za niesprawdzone.

Wskutek wybuchu afery Mejza został zdymisjonowany i stracił funkcję wiceministra sportu. Jako poseł niezależny (wybrany w miejsce zmarłej Jolanty Fedak z PSL ) do końca kadencji wspierał PiS w głosowaniach.