Tragiczny wypadek. Zginęła kobieta, dzieci trafiły do szpitala

49-latka nie żyje, a pięcioro dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunka trafiły do szpitala - to tragiczny bilans czwartkowego wypadku w woj. dolnośląskim. Na jednej z dróg doszło tam do zderzenia osobowego auta z busem.