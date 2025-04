" Uwaga! Dziś i w nocy (24/25.04) silny deszcz z towarzyszącymi burzami. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek " - komunikat tej treści wysłano do osób przebywających na terenie województw na południowym wschodzie Polski. Alert RCB wydano dla odbiorców w województwach:

RCB radzi odbiorcom, by w miarę możliwości nie opuszczali domów oraz by śledzili komunikaty pogodowe. Specjaliści zalecają również, by stosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa: