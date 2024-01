- Górą się pan śmieje, a dołem denerwuje. Nie będzie pan bezczelny w stosunku do wszystkich członków komisji - powiedziała do Artura Sobonia zirytowana Magdalena Filiks podczas przesłuchania w ramach sejmowej grupy śledczej ds. wyborów kopertowych. Były wiceszef MAP nie odpowiadał na pytania i powtarzał wyuczoną frazę, co rozzłościło posłankę KO. Parlamentarzystka zwróciła również uwagę, że świadek wygląda na bardzo zdenerwowanego, co widać po jego nogach. Odpowiedź Sobonia rozbawiła do łez dwie koleżanki Filiks z komisji.