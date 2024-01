Pilna wizyta komisarza w Polsce. Wskazał na "ważny krok"

- Widzimy, że nowy rząd jest w pełni zdeterminowany, aby odbudować praworządność w Polsce. To zmiana, która jest serdecznie przez nas przyjmowana. Wartości Unii Europejskiej są dla nas bardzo ważne - powiedział Didier Reynders.

- Odnotowujemy ostatnie zmiany, które mają miejsce w Polsce . Jesteśmy zdeterminowani, żeby przywrócić niezależność Krajowej Rady Sądownictwa. Będziemy obserwować projekt ustawy w tej sprawie - wskazał komisarz. Didier Reynders powiedział, że cieszy się z decyzji Polski o przyłączeniu się do prokuratury europejskiej.

Minister Bodnar: Polska przygotuje mapę działań przywracających praworządność

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar wskazał, że Polska przygotuje "mapę drogową" działań, które doprowadzą do zamknięcia procedury dotyczące praworządności.

- To co jest ważne to przywrócenie pluralizmu w mediach. Chcemy pluralizmu w mediach, wolności wypowiedzi i bezpieczeństwa dziennikarzy - powiedział.