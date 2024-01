Wszedł na mównicę, zaczął przemawiać i robił to przez niemal 11 godzin - taką taktykę przyjął lider jednej z czeskich partii, który chciał opóźniać prace parlamentu nad ustawą nieakceptowaną przez jego ugrupowanie. Tomio Okamura robił wszystko, by "kraść" czas, a po kilku godzinach ostrzegał posłów, że "nie jest nawet w połowie". Tym samym polityk ustanowił nowy rekord długości przemówienia; poprzedni także należał do niego.