Zamieszanie ze świadkiem na komisji. Powtarzał jedno zdanie

Przesłuchanie Artura Sobonia. "Nie mogę na to pozwolić"

- Chyba się panu coś pomyliło . Teraz my zadajemy pytania. To nie jest tak, że pan zakończył przesłuchanie. Mam nadzieję, że przeczytał pan ustawę o komisji śledczej - skomentował Dariusz Joński.

Arutr Soboń: Ani razu nie uchyliłem się od odpowiedzi

Na niemal każde kolejne pytanie Soboń odpowiadał: Wszystko co miałem do powiedzenia w sprawie, zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi .

Po zadaniu pytania przez Waldemara Budę dotyczące spekulacji, które pojawiały się na temat przejścia Jarosława Gowina do opozycji, Artur Soboń powrócił do powtarzania formuły: Wszystko co miałem do powiedzenia w sprawie...